Lubmin

Die Landwerke M-V Breitband GmbH, die in den geförderten Breitband-Ausbau im Land involviert ist, warnen vor Betrügern, die in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Rostock sowie Vorpommern-Greifswald unterwegs sind. Die Betrüger geben sich als Mitarbeiter der Landwerke M-V Breitband GmbH aus und fordern an der Haustür „Verträge“ ein. Offenbar haben es die trügerischen Landwerker aber nur auf Kundendaten abgesehen, so das Unternehmen.

In diesem Zusammenhang weisen die Landwerke M-V Breitband GmbH ausdrücklich darauf hin, dass sie an der Haustür weder Daten erfragen noch Verträge einsammeln. Zudem finden auf Grund der aktuellen behördlichen Regelungen und Maßnahmen während der Corona-Pandemie keine Vor-Ort-Aktivitäten wie etwa persönliche Beratungsgespräche statt. Alle Mitarbeiter der Landwerke M-V Breitband GmbH können sich ordnungsgemäß ausweisen.

Sofort die Polizei informieren

Sollte aktuell dennoch ein angeblicher Mitarbeiter der Landwerke M-V Breitband GmbH vor der Eingangstür stehen, empfiehlt das Unternehmen, dass betroffene Bürger und Bürgerinnen den Firmenausweis verlangen sollen. „Geben Sie auf keinen Fall persönliche Daten aus der Hand. Notieren Sie sich den Namen und die Telefonnummer des angeblichen Mitarbeiters und informieren Sie den Kundenservice der Landwerke M-V Breitband GmbH unter der Neustrelitzer Telefonnummer 03981 474-480 und die Polizei“, empfiehlt das Unternehmen.

Von Cornelia Meerkatz