Betrunkener Autofahrer landet bei Lubmin in Schneewehe

Lubmin

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend gegen 22.50 Uhr auf der L 262 bei Lubmin einen Verkehrsunfall verursacht. Der 39-jährige deutsche Fahrzeugführer eines BMW befuhr die L 262 aus Richtung Freest kommend in Richtung Greifswald. Auf Höhe der Einfahrt zum Wohngebiet Am Teufelsstein kam er dabei aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, streifte eine Schutzplanke und fuhr anschließend in eine Schneewehe. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 12 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Verkehrsunfall in Wolgast: Mazda kollidiert mit Postauto

Schneelast: Dach der Ahlbecker Sandskulpturenausstellung eingestürzt

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zur Fahrweise des verunfallten Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, dieses dem Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836- 25 22 24, der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder einer anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

Von Cornelia Meerkatz