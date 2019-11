Anklam

In Klein-Toitin bei Jarmen ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein 46-jähriger Autofahrer am Sonntagabend mit mehreren Autos zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der Dorfstraße in Richtung B 110 unterwegs. Durch Unachtsamkeit kam er gegen 18:45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen zwei parkende Autos und wurde leicht im Gesicht verletzt.

Bei dem Fahrer wurde ein Alkoholwert von 1,59 Promille festgestellt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus Anklam. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 7000 Euro. An zwei der Autos entstand ein Totalschaden.

Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit am Steuer. Sie hat den Führerschein des Mannes eingezogen.

Von OZ