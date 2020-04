Betrunkener Autofahrer überschlägt sich mit seinem Renault

Wolgast

Ein betrunkener 54-jähriger Autofahrer verunglückte am Montagabend auf der K 22 kurz vor Wuserhusen. Gegen 19.30 Uhr war der Fahrzeugführer, der allein im Wagen saß und aus Richtung Wolgast kam, mit seinem Pkw Renault auf Höhe der Abfahrt Konerow plötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich, der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Greifswald gebracht. Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Im Klinikum wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand am Pkw Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Von Cornelia Meerkatz