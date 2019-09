Greifswald

Ein betrunkener Motorradfahrer hat am Freitag im Landkreis Vorpommern-Greifswald innerhalb von zwei Minuten zwei Verkehrsunfälle verursacht. Wie die Polizei am Abend mitteilte, touchierte der 35-Jährige zunächst nahe Trantow bei Greifswald ein Auto. Er flüchtete daraufhin. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand ein polizeilich geschätzter Schaden von 1500 Euro.

Zwei Kilometer weiter stürzte der Motorradfahrer offenbar aufgrund unangepasster Geschwindigkeit. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in das Universitätsklinikum Greifswald.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,3 Promille. Die Polizei schätzt den Schaden am Motorrad auf rund 3000 Euro.

Von OZ/dl