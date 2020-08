Greifswald

Der Beginn einer Trendwende oder eine kurzzeitige Erholungspause? Die Hansestadt Greifswald hat erstmals seit 2011 wieder Einwohner verloren. Zwar geht es laut amtlicher Statistik nur um 150 Hauptwohnsitz-Greifswalder, aber die boomenden Zeiten, in denen sich die Hansestadt über kontinuierlichen Einwohnerzuwachs und damit steigende Schlüsselzuweisungen freute, sind zumindest für 2019 vorbei. Von 2017 zu 2018 hatte Greifswald noch 500 Einwohner hinzugewonnen.

Greifswald verliert, Umland gewinnt

Statistischen Daten des Landesamtes zufolge sank die Zahl der mit Hauptwohnsitz in Greifswald gemeldeten Einwohner von 59 382 im Jahr 2018 auf 59 232 im Jahr 2019. Gewonnen haben dagegen Umlandgemeinden, am stärksten Wackerow mit einem Plus von 65 Einwohnern (1441) und Mesekenhagen mit einem Zuwachs von 55 Einwohnern (1054). Lubmin kann 17 Neubürger für sich verbuchen. Rückgänge verzeichnen dagegen in Kemnitz (–7) und Loissin (-6).

Anzeige

Lesen Sie auch: Interaktive Karte zur Bevölkerungszahl: So hat sich Ihre Gemeinde in MV entwickelt

Weitere OZ+ Artikel

Letztere Gemeinde hat allerdings ein neues Wohngebiet mit elf Parzellen ausgewiesen, so dass dort im kommenden Jahr mit einem Bevölkerungsplus zu rechnen ist. Nach Greifswald ziehen zwar noch immer mehr Menschen als aus der Stadt wegziehen, aber das Wanderungsplus (153) kann das Saldo bei Geburten (552) und Sterbefällen (773) nicht mehr so stark ausgleichen wie in den Vorjahren.

OB spricht von kleiner Atempause

Den Beginn einer Trendwende sieht Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) nicht. Die in den vergangenen Jahren stetig wachsende Bevölkerung führe zu großen Aufgaben beim Ausbau der Infrastruktur. „Deswegen sind wir gar nicht so unglücklich, dass uns gerade eine kleine Atempause vergönnt ist“, kommentierte der Stadtchef die Zahlen.

Er sei sich sicher, dass die Bevölkerung weiterhin wachsen werde. „Voraussetzung ist allerdings ein ausreichendes Wohnraumangebot in allen Kategorien.“ Grundsätzlich sieht Fassbinder die Kommune immer noch gut aufgestellt und listet dafür stabile Studierendenzahlen, den Zuwachs an attraktiven Arbeitsplätzen, gute Kita-Betreuung und Schulbildung auf.

„Erstes Warnzeichen“

Dass die Einwohnerzahlen zurückgehen, sei „ein erstes Warnzeichen“, sagte SPD-Fraktionsmitglied Erik von Malottki. Deswegen sei es wichtig, dass die mit dem City-Gutschein verbundene Kampagne, Neben- in Hauptwohnsitze umzuwandeln, wieder Fahrt aufnimmt. In Greifswald waren 2019 genau 3868 Nebenwohnsitze ausgewiesen. Dass der knappe Wohnraum in Greifswald zur Stagnation der Bevölkerungszahlen beiträgt, sieht auch die SPD. „Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, aber keinen hochpreisigen Wohnraum“, so von Malottki.

Seine Fraktion gehört zu den Kritikern des in der Stralsunder Straße geplanten Neubaus mit 48 Wohnungen. Die Planungen widersprächen den Festlegungen im Maßnahmeplan für bezahlbaren Wohnraum, wonach mindestens 30 Prozent aller neuen Geschossneubauten für Sozialwohnungen oder Wohnungen mit Mieten von 7,50 Euro pro qm ausgewiesen sind, so von Malottki. „Wenn diese Voraussetzungen durch die Investoren erfüllt sind, gibt es auch Bewegung bei uns.“ Eine Möglichkeit für die Schaffung neuer Wohnungen wäre nach Ansicht der SPD auch die Umwandlung von Gewerbegebietsflächen für den Wohnungsbau. Dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) zufolge ergibt sich bis 2030 ein zu erwartender Bedarf von zusätzlich 2000 bis 3000 Wohneinheiten.

Kaum Eigenheimgrundstücke

Wohnraum ist in Greifswald knapp: Am Hafen entsteht im B-Plangebiet 55 zwar ein Wohnareal für 1200 Bürger, für das nun im Sommer endlich erste Bagger anrücken sollen. Im B-Plangebiet 13 am Elisenpark werden 59 Baugrundstücke vergeben.

Danach sieht es aber mau aus: Im B-Plangebiet Verlängerte Scharnhorststraße verzichtet die Stadt nach den Voruntersuchungen auf Wohngrundstücke. Einzelgrundstücke sind derzeit nicht ausgeschrieben, für eine Immobilie in der Steinstraße lief in dieser Woche die Angebotsfrist ab. „Weitere städtische Grundstücke für eine Einfamilienhausbebauung im Gebiet eines Bebauungsplanes sind derzeit nicht absehbar“, erfährt der Interessent auf den Internetseiten der Stadt.

Lange Wartelisten bei Immobilienmaklern

Immobilienmakler wie Sven Hasl machen den angespannten Immobilienmarkt für die stagnierende Bevölkerungsentwicklung mitverantwortlich. „Es fehlen Baufelder. Die Leute, Ärzte vom Uniklinikum, Wissenschaftler, wollen nach Greifswald, finden aber keine Grundstücke, weder mit noch ohne Häuser“, so Hasl, der seit 1997 in der Immobilienbranche tätig ist.

Die Lage werde von Jahr zu Jahr angespannter. Allein er habe 80 Interessenten in der Datei, die Immobilien in Greifswald suchten, die er aber nicht bedienen könne. „Diese Stadt muss endlich aus dem Dornröschenschlaf erwachen.“ Kritik übt Hasl an Kommunalpolitikern der Grünen, Linken, SPD und Tierschutzpartei, die vergangene Woche gegen das Neubauprojekt des Cheplapharm-Chefs Sebastian Braun in der Stralsunder Straße protestiert hatten. Dass hier ein innovatives Immobilienprojekt eines seriösen Investors, der in Greifswald viel Gewerbesteuer zahle, verhindert werde, sei einfach nur traurig, so Hasl.

CDU : Verfehlte rot-rot-grüne Baupolitik

CDU-Fraktionschef Chef Axel Hochschild sieht sich mit den jüngsten Bevölkerungszahlen in seiner Kritik bestätigt. „Verfehlte rot-rot-grüne Baupolitik führt dazu, dass Leistungsträger in den Speckgürtel von Greifswald ziehen und dort ihren Wunsch vom Eigenheim verwirklichen und dann auch dort ihre Steuern zahlen“, so Hochschild, dessen Fraktion nun über eine Kleine Anfrage von der Verwaltung erfahren will, welche Bebauungspläne mit Grundstücken für Einfamilienhäuser vorangetrieben werden.

Ein schnelles Umdenken und Handeln sei zwingend notwendig, so der CDU-Mann. „Wenn man heute als Greifswalder oder zukünftiger Neu-Greifswalder in Greifswald ein Eigenheim bauen will, muss man eigentlich verzweifeln.“ Den knapp 60 Baugrundstücken im B-Plangebiet 13 stehe eine Warteliste von 200 und 250 Interessenten gegenüber. „Es ist davon auszugehen, dass viele davon leer ausgehen werden.“

Von Martina Rathke