Greifswald

Auch 2019 zeigen sich keine großen Schwankungen in den Greifswalder Bevölkerungszahlen. Am 31. Dezember 2019 lebten insgesamt 57 899 Personen mit Hauptwohnsitz in Greifswald. Den vorläufigen Angaben der Statistikstelle zufolge sind das 144 Einwohner weniger als zum Jahresende 2018. Werden die Menschen mit gemeldetem Nebenwohnsitz einbezogen, steigt die Zahl auf 61 767 an.

Knapp 800 Syrer leben in der Stadt

Dabei muss zwischen Deutschen und Ausländern unterschieden werden. Die deutsche Bevölkerung ist mit einem geringen Plus von fünf Einwohnern auf Vorjahresniveau, dagegen haben 149 ausländische Personen die Stadt verlassen. Dazu gehören viele Bürger polnischer Herkunft. Aktuell leben 786 Personen mit syrischer Staatsangehörigkeit in der Stadt – deren Zahl lag im Jahresverlauf 2019 zeitweise weit über 800 Personen; die Anzahl der Einwohner mit afghanischer Staatsangehörigkeit ging um 30 Personen auf 112 zurück. Die Herkunftsstaaten Iran und Irak konnten hingegen ein Plus verzeichnen.

Demografischer Wandel spürbar

Die Auswirkungen des demografischen Wandels sind auch in Greifswald zu spüren. Seit 2001 steigt die Zahl der Älteren kontinuierlich an. Zurzeit leben 12 525 Einwohner von 65 Jahren und älter in der Stadt, das sind 268 Menschen mehr als zum Vorjahresende. Damit macht diese Gruppe 21,6 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen bis unter 15 Jahre steig auf 7321 Personen an.

Von OZ