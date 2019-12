Bewährungsstrafe nach Messerstecherei in Greifswald

Greifswald

Im Prozess um eine Messerstecherei in Greifswald wurde ein 23-jähriger Iraner am Freitag vor dem Landgericht Stralsund wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Der Mann hatte im Juni im Stadtteil Schönwalde II mit einem Messer auf einen 16-jährigen Syrer eingestochen, der schwere Stich- und Schnittverletzungen erlitt. Der Richter verurteilte den Iraner zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem muss der Täter 150 Stunden gemeinnützige Arbeit im Pommerschen Diakonieverein ableisten. Sein jüngerer Bruder, der ebenfalls angeklagt war, wurde freigesprochen.

Wie Gerichtssprecher Olaf Witt nach der Urteilsverkündung sagte, sei die Beweisführung schwierig gewesen, da alle Beteiligten bestrebt waren, die Tat zu verharmlosen oder die Tat dem jeweils anderen zuzuschreiben. DNA-Spuren würden eindeutig die Täterschaft beweisen. Auslöser des nächtlichen Streits war ein am Tag zuvor von jungen Syrern aufgenommenes und in einem sozialen Netzwerk gepostetes Video. Es zeigte den Bruder des Täters mit Kindern auf dem Greifswalder Marktplatz – unterlegt mit einem Kinderlied. Dieses Video empfand der Aufgenommene als ehrverletzende Provokation. Der Anwalt des 23-jährigen Täters hatte auf Freispruch plädiert. Sein Mandant habe aus Notwehr gehandelt, so Verteidiger René Neumeister. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Am Dienstag werde er mit seinem Mandant besprechen, ob Revision eingelegt wird, so Neumeister weiter.

Von Martina Rathke