Greifswald

Auch sechs Monate nach dem Ausscheiden des langjährigen Direktors Uwe Schröder wird das Pommersche Landesmuseum noch immer kommissarisch geleitet. Die Funktion bekleidet der Historiker Gunter Dehnert. Eigentlich sollte die Nachfolge bereits zum 1. Mai feststellen, als Schröder sich in den Ruhestand verabschiedete. Aber das Neubesetzungsverfahren wurde am 18. Mai durch den Stiftungsrat abgebrochen.

Vorpommernstaatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) zeigte sich darüber auf der Jahrestagung der Historischen Kommission für Pommern in Greifswald sehr verärgert. „Wir hatten zwei hochkarätige Bewerber“, sagte er in seinem Grußwort. „Aber das Verfahren wurde aus nicht nachvollziehbaren Gründen abgebrochen, einer der Bewerber öffentlich diskreditiert.“ Dafür entschuldige er sich.

Streit um Neubesetzung

Ein Blick zurück: Uwe Schröder hatte im Abschiedsinterview mit der OZ am 29. April gesagt, dass es eine Neuausschreibung für seinen Nachfolger geben werde. Das war laut dem Vorsitzenden des für die Neubesetzung zuständigen Stiftungsrates zu diesem Zeitpunkt falsch, eine Entscheidung zwischen den beiden Favoriten war noch nicht gefallen. Der erste Name in dem nichtöffentlichen Verfahren wurde nach Schröders Desinformation öffentlich.

Der alternative Nobelpreisträger Michael Succow setzte sich in der OZ für den Historiker Prof. Haik Porada ein – seinerzeit Vorsitzender der Historischen Kommission für Pommern. Succow sah ihn als am besten geeigneten Kandidaten an. Dahlemann sprach sich ebenfalls für Porada aus. Der SPD-Politiker aus Torgelow pflegt mit der Kommission seit Amtsantritt einen intensiven Austausch und lobte auf der Jahrestagung die identitätsstiftende Arbeit der 68-köpfigen Kommission mit Mitgliedern aus mehreren Ländern. Die Gegenseite warf dem Gremium ewiggestrige Aktivitäten und ein Denken in den Grenzen von 1937 vor, was diese zurückwies.

Die Auseinandersetzungen um den Chefposten sind Teil eines Richtungsstreits um die künftige Ausrichtung des Museums, um eine stärkere Auseinandersetzung mit pommerscher Geschichte und Kultur als in der Ära Schröder.

Pommernkenntnis kann Ausschlag geben

Das Land ist neben Bund, Land, Stadt und Universität einer der Stifter des Museums und im Stiftungsrat vertreten. Setzte der Stiftungsrat im ersten Anlauf ausschließlich auf eine Findungskommission, bedient man sich im zweiten, im Mai beschlossenen Anlauf eines Dritten, informiert König. Mit Bewerbungsschluss am 5. Oktober habe es eine ganze Reihe von Bewerbungen gegeben. Die Ausschreibung des Essener Unternehmens Kulturexperten wurde gegenüber Runde eins verändert.

So sind für die Auswahl nicht mehr nur polnische, sondern auch schwedische/dänische Sprachkenntnisse von Vorteil. Eine Promotion ist nicht mehr erforderlich. Bei gleicher Eignung sollen Frauen und Schwerbehinderte sowie Bewerber mit Kenntnissen der pommerschen Landes-, Kunst- und Kulturgeschichte den Vorrang haben. Umfassende Erfahrungen in der Museums-, Sammlungs- und Ausstellungspraxis werden gefordert.

Wie viele Personen sich bewerben wollen, woher sie kommen und wie viele Frauen und Männer sich beworben haben, wollte Arthur König, der Vorsitzende des Stiftungsrates nicht sagen. Man habe sich mit dem Landesmuseum verständigt, im laufenden Verfahren keine Auskünfte zu geben.

Von Eckhard Oberdörfer