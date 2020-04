Bewohner des Greifswalder Boddenhuses erhalten Gesichtsmasken

Greifswald

Es ist ein Zeichen der Solidarität, dass der Integrationsbeauftragte des Landkreises Ibrahim Al Najjar dem Boddenhus am Donnerstag überreichte. In einem Karton stapelten sich 200 Gesichtsmasken für die Bewohner der Einrichtung, die in Handarbeit von einer Gruppe Syrern angefertigt wurden.

Eine Mitarbeiterin des Boddenhuses kontaktierte Ibrahim Al Najjar und bat um die Gesichtsmasken. Hausverwalter Lutz Hoffmeister nahm die Spende dankend entgegen, die nun 70 Bewohner des Boddenhuses und 40 Bewohner der Seniorenresidenz „Uns Hüsing“ erhalten werden. Zwar handelt es sich hierbei nicht um medizinische Schutzmasken, „aber es ist immer noch besser, als gar nichts zu haben“, so Hoffmeister.

Anzeige

Aktion von Integrationsbeauftragtem und zweier Vereine

Vor zehn Tagen rief der Integrationsbeauftragte die Nähaktion gemeinsam mit dem Fußballverein Al-Karama und dem Verein Integ ins Leben. Bereits in der ersten Woche konnte die Tausendermarke geknackt werden. Weitere 1000 sollen nun folgen.

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

„Stoffspenden benötigen wir allerdings nicht mehr. Wir haben so viel bekommen, das ist immer noch unglaublich“, schwärmt Al Najjar. Auch die folgenden Gesichtsmasken sollen an weitere Pflegeeinrichtungen, aber auch an die Kameraden der Feuerwehren, an die Polizei oder an Privatpersonen verteilt werden.

Lesen Sie auch:

Von Christin Lachmann