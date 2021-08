Bikepark Greifswald: Hindernisparcours für BMX und Dirtbike wächst

Greifswald

Dynamik und Entspannung gehen auf diesem Fahrradkurs Hand in Hand: Der 13-jährige Omar fährt über Sandhügel, drückt den Griff seines Dirtbikes fest runter, um Schwung für den nächsten Aufstieg zu holen. In kurzen Abständen nimmt er die Hindernisse, springt dabei auch in die Luft.

Omar nutzt an diesem Samstag den Stadtwerke-Bikepark an der Unterführung von der Obstbausiedlung zum Industriegebiet. Die Hochschulsportgemeinschaft Uni Greifswald hatte zur offiziellen Einweihung des Kurses eingeladen, der seit einigen Monaten Form annimmt und genutzt wird. Rund 170 Gäste, Kinder und ihre Eltern, folgten dem Aufruf.

Pumptrack trainiert Ausdauer

Mit dabei waren Omars Vereinskollegen Lenni (12), Jasper (10) und Noah (12). „Man holt durch das Pumpen Schwung und muss dabei locker in den Knien bleiben, ansonsten verliert man Geschwindigkeit“, erklärt Lenni die Technik auf der Strecke – „Track“ genannt. Paradoxerweise verliere man durch das Treten an Schwung. Ziel sei es, die Runde nur durch die Arbeit aus den Beinen und Armen zu schaffen. Neben dem Spaß sei der Pumptrack gut für die Ausdauer, nach drei oder vier Runden gehe der Pulsschlag merklich hoch.

Dirtbikes und BMX sind dort unterwegs und fahren entweder über kleinere Hügel oder aufgeschütteten Sand mit einem Plateau – „Tables“ genannt. Rampen laden zu Sprüngen ein. Spektakuläres erlaubt die „Pyramide“, ein Hügel, der von mehreren Seiten befahrbar ist: Mit hoher Geschwindigkeit fahren die Biker darauf zu, springen hoch und lenken ihr Rad seitlich in die Luft, ändern die Richtung und landen auf der anderen Seite.

Querfeldeinrennen möglich

Im hinteren Bereich des Geländes findet sich eine Cross-Strecke inklusive Kieshindernis für Querfeldeinrennen. Der Nachwuchs sorgt bei Arbeitseinsätzen immer wieder für die Ausbesserung der Strecken. „Das gehört dazu. Wer fahren will, sollte helfen“, sagt Noah.

Urheber der Idee des Bikeparks ist André Carls von der Radsportabteilung der HSG. Was ursprünglich als „Schnapsidee“ beim Hausbau entstanden sei, als sein Sohn immer wieder über aufgeschüttete Sandhügel fuhr, sei bald fertiggestellt, freut sich Carls. Er habe sich gedacht, dass so eine Strecke eine sinnvolle Ergänzung für den Radsport der Stadt wäre.

Sportstadt Greifswald Rund 12 000 Sportler sind in den Sportvereinen der Stadt aktiv. Das ist ein Spitzenwert in Mecklenburg-Vorpommern. Der größte Verein ist die Hochschulsportgemeinschaft Uni Greifswald mit rund 2400 Mitgliedern, organisiert in 23 Abteilungen. Sie wurde bereits 1949 gegründet. Zur Radsportabteilung zählen heute ungefähr 180 Mitglieder.

Bikepark offen für alle Greifswalder

Ein steiler Hügel, über zwei Meter hoch, soll auf dem Areal noch hergerichtet werden, von dem aus mit kurzer, aber schneller Anfahrt ein Sprunghindernis genommen wird. „Für die Nutzung werden wir aber immer einen Trainer vor Ort haben müssen“, blickt er voraus. Innerhalb kurzer Zeit sei die Jugendabteilung der HSG für den Pumptrack-Bereich auf rund 50 Mitglieder angewachsen, freut sich André Carls.

Das Besondere am Bike-Park: Die Strecken sind außerhalb der Trainingszeiten der HSG für die Öffentlichkeit frei nutzbar, die Stadt stellt die Pachtfläche vergünstigt bereit. Das Angebot werde gut angenommen, sagt Carls. Probleme mit Vandalismus, Müll? Gebe es keine, versichert er. „Unser größtes Problem ist nur, wenn Kinder manchmal ohne Helm unterwegs sind.“ Wie es richtig geht, mit Helm, Protektoren für den Oberkörper und der korrekten Technik, konnten Kinder und Jugendliche am Sonnabend auf Leihrädern ausprobieren.

Auszeichnung für Radsportler

Falk Radisch, Präsident des Radsportverbandes MV, überreichte André Carls und Thomas Wenzel von der Vorpommerschen Tiefbau- und Kulturbau GmbH die silberne Ehrennadel für ihren Einsatz. Wenzel hatte mit den Maschinen seiner Firma den Ausbau der Strecke unterstützt. „Ohne ihn wäre das hier kaum möglich gewesen“, lobt André Carls.

Jürgen Baumann, Vorsitzender der HSG Uni Greifswald, freute sich über die Erweiterung und wagte einen Blick in die Zukunft: „Wir hoffen sehr, dass wir den Pachtvertrag, der über sieben Jahre läuft, kurz- oder langfristig verlängern können, damit Kinder den Bike-Park lange nutzen können.“

