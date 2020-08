Lernen in Zeiten von Covid-19 - Bilanz nach sieben Tagen Schule: So läuft der Unterricht in MV trotz Corona wieder an

An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern hat der Unterricht unter Corona-Bedingungen wieder begonnen. Wie sind die ersten Tage gelaufen? Einschätzungen von Schülern, Lehrern und Eltern zwischen Usedom und Grevesmühlen.