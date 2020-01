Billige Wohnungen an der Hafenstraße in Greifswald sind Mangelware

Greifswald

Zwischen der Straße An den Wurthen und der Marienstraße soll ein Modellgebiet für bezahlbares Wohnen und weit mehr als 1000 Greifswalder entstehen. Die Stadt hat ihre etwa sechs Hektar an die Berliner Projektentwicklungsgesellschaft UTB verkauft, in deren Regie noch in diesem Jahr die Erschließung beginnen soll. Auch die Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald (WGG) will hier investieren.

Vier Fünftel der von ihr geplanten Wohnungen kosten über zehn Euro je Quadratmeter, nur 13 maximal 7,50 Euro, etwas billiger sollen dank Landesförderung die etwa 100 Wohnungen der städtischen Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WVG) werden.

Jan Schneidewind Quelle: Wally Pruss

OZ sprach mit dem WGG-Vorstandsvorsitzenden Jan Schneidewind, dem Kaufmännischen Vorstand Klaas Schäfer und dem Technischen Vorstand Jörn Roth.

Die WGG hat lange gezögert, ob sie in das Projekt der UTB für den B-Plan 55 einsteigt. Woran lag das?

Jan Schneidewind: Die WGG hat nicht lange gezögert, im Gegenteil, wir waren zusammen mit der WVG und dem Pommerschen Diakonieverein die Greifswalder Partner, die von der ersten Stunde an gemeinsam mit der UTB versucht haben, gemäß den umfangreichen Vorgaben der Stadt aus dem Anhandgabevertrag ein interessantes Quartier zu planen.

Wie viele Flächen hat die Genossenschaft erworben und wo befinden sich die Grundstücke?

Jörn Roth: Wir stehen noch in den Vertragsverhandlungen mit der UTB und beabsichtigen, das Baufeld 8 zu erwerben, das südlich an eine gemeinschaftliche Grünfläche und den Alten Friedhof angrenzt.

Klaas Schäfer Quelle: Petra Hase

Hätte die Genossenschaft gern mehr Grundstücke erworben?

Klaas Schäfer: Die Genossenschaft hatte die Möglichkeit, mehr Grundstücke auf dem Areal von der UTB zu erwerben. Aufgrund der schwierigen Baugrundverhältnisse und der hohen Auflagen der Stadt in Bezug auf die Straßen- und Kreuzungsausbaukosten haben wir entschieden, nur ein Baufeld zu erwerben.

Mit welcher Investitionssumme planen Sie?

Schäfer: Wir rechnen mit einem Investitionsvolumen von über elf Millionen Euro.

Wie viele Wohnungen welcher Größe wird es in dem Quartier geben?

Schneidewind: Wir beabsichtigen, 47 barrierearme Wohnungen zu errichten. Von Vierraumwohnungen bis zu kleinen Zweiraumwohnungen möchten wir einen interessanten Wohnungsmix in den Gebäuden erreichen, der sowohl Familien und Senioren als auch junge Menschen anspricht. Barrierearme Wohnungen sind schließlich bei Alt und Jung beliebt.

Wie unterscheidet sich das WGG-Quartier von denen der anderen Investoren? Wie hoch wird gebaut?

Roth: Wir planen mit drei Geschossen und berücksichtigen damit die Vorgaben des Bebauungs- und Masterplans. Unsere vier Einzelgebäude bilden im Ensemble ein kleines Karree und stellen damit ein typisches innerstädtisches genossenschaftliches Quartier dar.

Bleibt es bei den maximal 7,50 Euro Nettokaltmiete je Quadratmeter Wohnfläche, die immer als Obergrenze genannt wurden?

Schäfer:Aufgrund des zwischen der UTB und der Stadt festgelegten Schlüssels für die Anzahl der Wohnungen unter 7,50 Euro Nettokaltmiete je Quadratmeter werden 13 Wohnungen unseres Quartiers diesen Mietpreis ausweisen. Wir bauen ohne Fördermittel. Das Grundstück ist aufgrund der hohen Erschließungskosten wegen des schlechten Baugrunds teuer. Zudem, da wiederhole ich mich gern, führen die weiteren Auflagen der Stadt zu noch höheren Investitionskosten, nicht zu vergessen der starke Anstieg der Baupreise. Das hat Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit mit dem Ergebnis, dass wir über zehn Euro Nettokaltmiete je Quadratmeter für die nicht preisgebundenen Wohnungen kalkulieren.

Haben sich schon erste Interessenten bei der WGG gemeldet?

Schneidewind: Ja, wir haben einzelne Anfragen von unseren Mitgliedern, interessierten Greifswaldern und auch von im Umland lebenden Menschen erhalten. Vergeben werden die Wohnungen gemäß unseren Grundsätzen.

Sollte es noch mehr solcher Vorhaben geben?

Schäfer: Die WGG ist seit 125 Jahren in Greifswald am Markt und sorgt seitdem mit bezahlbaren Wohnungen für einen sozialen Ausgleich in der Stadt. Wir fragen regelmäßig bei der Stadt nach Grundstücken nach. Wir wünschen uns, dass wir hier zukünftig zielführender zusammenarbeiten können und würden es daher sehr begrüßen, wenn die Stadt uns auch bei anderen Projekten beteiligt. Im B-Plan 103 haben wir gezeigt, dass wir in der Lage sind, große Quartiere zu entwickeln, das Know-how ist nicht nur in Berlin, sondern auch in Greifswald vorhanden.

Was fasziniert die Genossenschaft an dem Projekt?

Schneidewind: Die Faszination liegt auch in der Lage begründet. Die Nähe zur Innenstadt direkt am Ryck ist sehr interessant. Daher begrüßen wir die Entscheidung der Bürgerschaft, abweichend von einer kleinteiligen Bebauung, die wertvolle Fläche mit einem attraktiven Geschosswohnungsbau zu entwickeln. Dieser hat aus unserer Sicht eine neue städtebauliche Qualität, die Greifswald attraktiver macht.

Jörn Roth: Darüber hinaus ist das Mobilitätskonzept ein Punkt, der dieses Quartier von anderen Vorhaben deutlich unterscheidet. Themen der Nachhaltigkeit für unsere Umwelt werden hierbei mitgedacht und auch umgesetzt und führen zu einer hohen Wohnqualität im Quartier.

Lesen Sie auch:

Von Eckhard Oberdörfer