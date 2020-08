Stahlbrode/Züssow/Greifswald

Die steigende Nachfrage nach dem Fleisch aus der Nachbarschaft ist auch auf dem LandWert Hof Stahlbrode spürbar. „Nicht jeder muss zwei Kilo Fleisch in der Woche essen. Lieber ein Stück weniger, dafür gut“, fasst Steffi Meinhold die Entwicklung des Kundenstamms zusammen. An ihrem Telefon auf dem LandWert Hof häuften sich in den letzten Monaten wieder die Anfragen, wo denn die Verbraucher das Fleisch aus Stahlbrode erhalten können. „Dabei merken wir auch, dass tatsächlich Rind gefragt ist“, so Meinhold. Schwein erfreut sich da eher weniger Beliebtheit, weshalb sich der LandWert Hof nur noch ausschließlich auf Rinder konzentriert.

Die Hereford-Rinder, die letztendlich auf dem LandWert Hof verarbeitet werden, dürfen das ganze Jahr die saftigen Weiden des Rügener Guts Grahlhof genießen. „Das ist 100 Prozent Bio“, sagt Projektentwickler Wolfgang Gerbitz. Das bezieht sich nicht nur auf Nahrung und Haltung der Tiere. Auch die Regionalität ist dem Unternehmen wichtig und findet auch beim Verbraucher immer mehr Beachtung. „Nach einem halbstündigen Transport sind die Tiere bei uns auf dem Hof, lange Wege werden vermieden“, so Gerbitz. Einen Tag dürfen sich die Rinder in Stahlbrode noch erholen, bevor sie dann ohne Hektik vor Ort geschlachtet werden.

Anzeige

Zerlegung und Weiterverarbeitung in einer Halle

Nach dem Zerlegen landet das Rindfleisch dann auch in den Kühltheken der Greifswalder Einzelhändler. Das Naturkostgeschäft Bio am Hafen oder der Edeka-Markt Sven Schneider setzen hier auf die regionalen Qualitätsprodukte. Bekannt ist der LandWert Hof Stahlbrode jedoch vor allem auch als Fleischlieferant der Doldenmädel Braugasthäuser am Fischmarkt in Stralsund, in Binz, Leipzig, Berlin oder des Braugasthauses Altes Mädchen Hamburg. Dort findet sich auf den Speisenkarten das Logo des LandWert Hofes hinter den jeweiligen Gerichten. „Daraufhin werden viele Leute auf uns aufmerksam und melden sich bei uns“, weiß Steffi Meinhold.

Weitere OZ+ Artikel

Wem es in den Braugasthäusern geschmeckt hat, kann die Gerichte dann dort auch mit nach Hause nehmen. Gleich neben den Schlachträumen wird das Fleisch in der Feinkostmanufaktur auch zu Gulaschsuppe, Königsberger Klops, Paprikagulasch, Frühstücksfleisch, Pulled Pork Beef oder Rouladen verarbeitet. Die portionsgroßen Gläser sind in den Braugasthäusern erhältlich. Um die Arbeitsprozesse harmonischer zu gestalten, ist die LandWert Feinkoststrecke erst kürzlich in das Gebäude der Metzgerei eingezogen. „Das spart Wege und ist ein nahtloser Übergang zur Weiterverarbeitung“, erklärt Wolfgang Gerbitz. Hier wird derzeit aber noch weiter umgestaltet, sodass Räumlichkeiten für Verkostungen und Seminare für Köche entstehen. Nach den Wünschen des LandWert Hofes sollen die Produkte dann zukünftig verstärkt im Einzelhandel vertrieben werden.

Um die 500 Legehennen tummeln sich auf dem Ostseeländer Bauernhof in Züssow. Nach spätestens zwei Jahren sind sie als Bio-Suppenhuhn im Handel. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Die Weihnachtsgans vom Hof auf den Tisch

In Züssow widmet man sich ganz dem Geflügel. Als ein Geschäftsbereich des Pommerschen Diakonievereins hat die Ostseeländer Biowelt hier rund 500 Hühner, 750 Enten und 15 Gänse auf ihrem Bauernhof vereint. „Die Tierhaltung ist da ein Arbeitsfeld für unsere Mitarbeitenden“, erklärt Heike Wille. Seit 2002 ist das Unternehmen nach Biolandrichtlinien zertifiziert. „Auch der Zukauf der Jungtiere erfolgt nur von Aufzüchtern, die nach Biolandrichtlinien zertifiziert sind“, so die Fachbereichsleiterin Grüne Bereiche. Da wird natürlich genauso auf das Futter geachtet, das beispielsweise für die Enten ausschließlich aus eigenem Ackerbau gewonnen wird.

Ab Ende November sorgt die hofeigene zertifizierte Geflügelschlachtung dafür, dass die Enten und Gänse in Bio-Qualität pünktlich zum Weihnachtsfest beim Endverbraucher landen. Die Legehennen gehen nach anderthalb bis zwei Jahren als Suppenhühner in die Läden. Erhältlich sind die Suppenhühner, Enten und Gänse direkt auf dem Bauernhof in Züssow oder dem zu den Ostseeländer Biowelten gehörigen Naturkostladen Pommerngrün in Greifswald. Die Eier der Legehennen sind außerdem auch in den Edeka-Märkten oder Naturkostläden, wie dem Sonnenmichel in Greifswald, erhältlich.

Verbraucher ernähren sich bewusster

Schon jetzt läuft die Reservierung der 750 Enten des Ostseeländer Bauernhofs in Züssow für das Weihnachtsessen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Die Nachfrage nach dem Bio-Geflügel ist groß. „Den Gästen, die zu uns kommen, ist wichtig, dass sie Bio bekommen. Die fahren dann auch extra ein Stück weiter“, weiß Nicola Flierl, Fachbereichsleiterin Servicebereich. Auch sie hat bemerkt, dass die Corona-Zeit ein Umdenken beim Endverbraucher bewirkt hat, der Kunde sich bewusster ernähren möchte. „Bei Fleisch und Gemüse lohnt sich Bio, das schmeckt man.“ Möchte der Kunde mal kein Geflügel auf den Teller, haben Bio-Hofladen und Naturkostladen auch Rind oder Lamm im Verkauf. „Wir bevorzugen nicht nur Bio, sondern auch regionale Produkte. Wir kennen die Lieferanten. Wir wissen wo es herkommt und können aufgrund kurzer Wege alles besorgen“, sagt Nicola Flierl. Das Fleisch stammt dann beispielsweise aus dem benachbarten Landwirtschaftsbetrieb Barabas in Klein Kiesow.

Der Naturkostladen Bio am Hafen setzt ebenfalls auf regionale Lieferanten und hat unter anderem Fleisch- und Wurstwaren vom Alten Pfarrhof in Elmenhorst, vom Hof Zandershagen, vom Ökohof Thom auf Rügen oder Lamm von Familie Haug in Falkenhagen im Angebot. Nachfrage steigend.

Von Wenke Büssow-Krämer