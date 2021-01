Levenhagen

Seit Dörte Wolfgramm-Stühmeyer denken kann, wollte sie den Landwirtschaftsbetrieb der Eltern übernehmen. Als ihre gleichaltrigen Freunde in die Disko fuhren, verbrachte sie ihre freien Wochenenden zwischen Rindern, Schafen und Schweinen. „Mein Herz zur Natur und für Tiere ist schon immer dagewesen“, sagt die gebürtige Greifswalderin. Vor vier Jahren übernahm sie den elterlichen Betrieb im Nebenerwerb, kümmert sich um die Tiere weitestgehend alleine. Die Eltern und der Ehemann helfen mit. Seit Kurzem hat Wolfgramm-Stühmeyer eine Studentin auf 450-Euro-Basis angestellt.

„Für mich ist das nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung mit Herz und Leidenschaft.“ Wenn Dörte Wolfgramm-Stühmeyer von ihren Tieren spricht, leuchten ihre Augen. Für sie ist klar: „Tierhaltung ist zum Wohl des Tieres nur ökologisch machbar.“ Als ihre Eltern sich mit dem Betrieb Wolfgramm 1997 selbstständig machen, ging dieser sofort biozertifiziert an den Markt. Das war damals noch eine große Ausnahme.

Wolfgramm-Lämmer sind immer im Freien

Es ist für Dörte Wolfgramm-Stühmeyer von jeher selbstverständlich, dass es zu Ostern keine frisch geschlachteten Lämmer geben kann. Damit die Tiere die sechs Monate ihres Lebens im Freien verbringen können, müssen sie im März geboren werden, tollen den Sommer über die Wiesen und werden im Herbst geschlachtet. „Wenn Sie frisches Lammfleisch zu Ostern essen möchten, müssen die Lämmer jetzt im Winter zur Welt kommen und dann wäre es viel zu kalt draußen. Sie würden bis zur Schlachtung nichts anderes sehen als den Stall“, erklärt die 40-Jährige. „Mir liegen meine Tiere am Herzen, auch wenn ich sie dann schlachten lasse.“

2000 Euro Preisgeld für „Bestes Bio aus MV“ Die Wettbewerbsgewinner bei „Bestes Bio aus MV“ wurden durch eine fachkundige Jury ermittelt, die besetzt war mit Vertretern aus Forschung, von Landwirtschafts- und Umweltverbänden sowie des Landwirtschaftsministeriums und Landtagsabgeordneten. Den ersten Platz vergab die Jury diesmal gleich an zwei Unternehmen. Ihn teilen sich der Landwirtschaftsbetrieb Wolfgramm und der Kulturverein Hof Medewege. Beide dürfen sich über ein Preisgeld von jeweils 2000 Euro freuen. Ökologische Landwirtschaft ist in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Vormarsch. 2020 kamen 50 neue Bio-Betriebe im Land und knapp 5700 Hektar Anbaufläche hinzu. Auf insgesamt rund 174.700 Hektar wird landesweit Ökolandwirtschaft betrieben. Das sind ungefähr 13 Prozent der gesamten Anbaufläche, teilt das Landwirtschaftsministerium mit. Hinzu kommen 222 bio-zertifizierte Unternehmen wie Mühlen, Bäckereien, Mostereien und ähnliche Betriebe. MV liege damit im bundesweiten Vergleich in der Spitzengruppe der Länder und über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 9,7 Prozent.

Zum Qualitätsstandard zählt für Wolfgramm-Stühmeyer daher auch, dass ihre Rinder drei Jahre lang auf der Weide stehen und nach der Schlachtung mindestens vier Wochen in der Kühlzelle reifen. „Es ist wichtig für den Geschmack, dass das Fleisch gründlich abhängt“, so die Landwirtin. In konventionell arbeitenden Betrieben wird ein Rind nach 20 bis 22 Monaten Mästung geschlachtet. „Unsere Rinder sind ganzjährig draußen, sie fressen Gras, Heu und Grassilage, auf den Äckern wird kein mineralischer Dünger verwendet, sondern der Mist der Tiere“, so Wolfgramm-Stühmeyer.

Die Rinder grasen auf den Weiden vor den Toren Greifswalds mit Blick auf den Dom St. Nikolai, die Schweine sind in den Offenställen in Jarmshagen untergebracht, die Schafe stehen auf dem Greifswalder Salinenberg. Das Haus der Familie Wolfgramm-Stühmeyer befindet sich in Levenhagen. Auf der Rückseite des Hauses ist der Hofladen.

Direktvermarktung statt weitere Wege zur Schlachterei

Als 2018 die Schlachterei für Lämmer in Teterow dicht machte, musste Wolfgramm-Stühmeyer ihre Schafe bis nach Husum in Schleswig-Holstein fahren, um sie dort schlachten und weiterverarbeiten zu lassen. Das hat sie ein einziges Mal gemacht und sich danach zur Direktvermarktung entschlossen. Denn die sechs Stunden lange Fahrt in einem großen Transporter, in dem die Tiere eng zusammengepfercht sind, das wollte sie ihren Tieren nicht noch mal antun. „Das ist purer Stress.“ Deswegen werden die Tiere nun in der Landschlachterei Rebelow (Vorpommern-Greifswald) geschlachtet. „Das sind nur zirka 50 Kilometer Fahrt und ich kann die Tiere im Viehanhänger mit 15 Stück transportieren“, sagt Wolfgramm-Stühmeyer.

Anschließend nimmt die Landwirtin die Tiere wieder mit, lässt sie in den hauseigenen Kühlzellen abhängen und verkauft sie später über den Hofladen. Täglich, außer an Sonn- und Feiertagen, bietet Wolfgramm-Stühmeyer von 18 bis 20 Uhr küchenfertig portionierte Fleisch- und Wurstspezialitäten in Levenhagen zum Kauf an. Der Verkauf hat sich längst herumgesprochen. Die Nachfrage ist groß. Und trotzdem ist es nicht leicht. „Dem Verbraucher muss noch bewusst werden, dass es nicht viel Geld ist, wenn er pro Kilo Lammkeule 20 Euro bezahlt.“

Würde Dörte Wolfgramm-Stühmeyer jede Arbeitsstunde mitzählen, die sie abends und an den Wochenenden in den Betrieb investiert, die ihr Mann und ihre Eltern mit anpacken, dann würde vermutlich keine schwarze Zahl für den Betrieb zustande kommen. „Das Ziel ist aber, dass wir davon leben können, der Betrieb also etwas abwirft.“

Erster Platz fürs Betriebskonzept bei „Bestes Bio aus MV“

Derzeit noch ist Wolfgramm-Stühmeyer bei der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft angestellt, um das Familienunternehmen kümmert sie sich im Nebenerwerb. Doch im neuen Jahr möchte sie nur noch in der hauseigenen Landwirtschaft arbeiten. „Das kann wohl kaum jemand verstehen, wie ich einen sicheren und gut bezahlten Job im öffentlichen Dienst aufgebe, um selbstständige Landwirtin zu werden“, sagt Dörte Wolfgramm-Stühmeyer und schmunzelt über sich selbst. „Das liegt an meiner Leidenschaft für den Betrieb und die Tiere. Manch einer würde vielleicht sagen, ich bin bekloppt.“

Dabei weiß Wolfgramm-Stühmeyer ganz genau, was sie tut und hat längst bewiesen, wie gut ihr Händchen ist. Anfang Dezember gewinnt sie den Landeswettbewerb „Bestes Bio aus MV“, den das Landwirtschaftsministerium initiiert hatte. In der Kategorie bestes Betriebskonzept sahnt sie ab, gemeinsam mit dem Kulturverein Hof Medewege. Während zu dem Unternehmen 15 Betriebe mit insgesamt 200 Angestellten zählen, gewinnt Wolfgramm-Stühmeyer als Ein-Personen-Betrieb, überzeugt durch das außergewöhnliche Konzept.

Agrarminister Till Backhaus mit Preisträgerin Dörthe Wolfgramm-Stühmeyer. (Mitte). Quelle: privat

In der Laudatio wird die Komplettvermarktung in der Region, die Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und die Kooperation mit dem Sporthotel Alcedo gelobt, wo regelmäßig Genussevents stattfinden, bei denen sich regionale Anbieter während eines Mehrgängemenüs den Gästen vorstellen. „Es macht mich sehr stolz, dass sich unser kleiner Betrieb gegen diese große Konkurrenz an großen renommierten Unternehmen durchsetzen konnte“, so Wolfgramm-Stühmeyer.

Der Heimat immer treu geblieben

Nach dem Abitur am Greifswalder Jahngymnasium hatte Dörte Wolfgramm-Stühmeyer zunächst Agrarökologie in Rostock studiert, arbeitete danach anderthalb Jahre beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft in Sachsen und später bei der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft in Brandenburg und MV. „Egal wo ich gerade gearbeitet habe, ich bin jedes Wochenende nach Haus gefahren und habe auf dem elterlichen Hof geholfen“, erinnert sich Dörte Wolfgramm-Stühmeyer.

Ihre Kinder sind drei, fünf und sieben Jahre alt. Ob Friedrich, Maria oder Greta später mal in die Fußstapfen der Mama treten wollen, steht noch nicht fest. Darüber mag die Landwirtin heute auch noch nicht nachdenken. Sie startet ja gerade erst durch und hat für 2021 viele neue Ideen.

