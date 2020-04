Eigentlich sollte der neue Bolzplatz neben der Peenetalschule den Kindern in Gützkow längst zur Verfügung stehen. Doch die Ergebnisse der ersten Ausschreibung waren so hoch, dass die Arbeiten neu ausgeschrieben wurden. Teuer wird es trotzdem. Was sonst noch 2020 in Gützkow geplant ist, erzählt Bürgermeisterin Jutta Dinse im Interview.