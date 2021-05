Ahrenshoop

Bis vor drei Jahrzehnten nutzte die Universität Greifswald das Haus Dorfstraße 3 in Ahrenshoop als Exkursionsstützpunkt für ihre Studenten. Nach der Wiedervereinigung stellte die Alteigentümerfamilie einen Antrag auf Rückführung. Er hatte Erfolg. „1993 war das letzte Jahr, in dem das Haus von der Uni genutzt wurde“, erzählt der Biologe Henry Witt, der das Gebäude nach 1984 verwaltet hatte. Er hat in Greifswald studiert und selbst dort bei Exkursionen gewohnt.

Die Biologische Station hatte der Botanikprofessor Werner Rothmaler (1908 bis 1962), der Leiter des Instituts für Agrobiologie, gegründet. Er war 1953 nach Greifswald berufen worden. Rothmaler gründete im gleichen Jahr den wissenschaftlichen Studentenzirkel „Jean Baptiste Lamarck“, den ersten Studentenzirkel der DDR.

Das Ehepaar, dem das Haus in der Dorfstraße gehörte, lebte seit dem Frühjahr 1954 in Hamburg, erzählt Witt. Es stand leer. „Rothmaler mietete es, die Uni erhielt das Nutzungsrecht. Aber die Eigentümer wurden nie aus dem Grundbuch gestrichen.“

Die Vegetation des Darß von hier aus erforscht

Die Biologische Station in Ahrenshoop nutzten nicht nur Botaniker, sondern ebenfalls andere Fachrichtungen wie Geografen und Geologen. „Auch Tschechen und Polen kamen dorthin“, erzählt Henry Witt. „Der Mykologe Prof. Hanns Kreisel war häufig hier“, erzählt Witt. Besonders wichtig wurde Ahrenshoop für die Arbeiten von Franz Fukarek (1926 bis 1996), der 1953 als Oberassistent von Werner Rothmaler nach Greifswald kam. Er sollte sich namentlich floristischen Kartierungen widmen und dafür Personal gewinnen.

Von Ahrenshoop aus bearbeitete Fukarek Flora und Vegetation des Fischlandes und des Darß mit dem Neudarß und setzte dabei auch auf Pollenanalyse. Die Ergebnisse fasste er in seiner Habilitationsschrift „Die Vegetation des Darß und ihre Geschichte“ zusammen. Wie der Name vermuten lässt, ließ er historische Aspekte einfließen. Er wertete unter anderem die schwedischen Matrikelkarten und Aufzeichnungsbücher von 1696 aus.

Von Eckhard Oberdörfer