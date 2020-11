Bis zu 65 Millionen Euro Schaden: Unimedizin Greifswald klagt gegen Ex-Chef 

Greifswald

Schwere Zeiten für die Universitätsmedizin Greifswald ( UMG): Das landeseigene Vorzeigeunternehmen muss mit einem finanziellen Schaden von bis zu 65 Millionen Euro kämpfen. Grund: Der frühere Vorstand soll vor Jahren in einem dubiosen Verfahren eine private Altersvorsorge für knapp 2800 Beschäftigte besiegelt haben – allerdings mit einer gigantischen Deckungslücke, die nun im Nachhinein zu stopfen ist. Alle Augen sind dabei auf Gunter Gotal gerichtet, bis 2014 kaufmännischer Direktor der UMG. Gegen ihn klagt die Unimedizin jetzt: wegen Schadenersatz und persönlicher Bereicherung. Ein Skandal, der auch die Landesregierung beschäftigt.

Zu geringe Einzahlungen für die Rentenansprüche der Mitarbeiter

Gotal habe 2005 dafür gesorgt, dass die UMG aus der Versorgungskasse von Bund und Ländern aussteigt. Stattdessen sei ein Vertrag – rückwirkend zum Mai 2003 – mit einer privaten Kasse, die deutlich geringere Anteile vom Arbeitgeber verlangte, geschlossen worden, um die Altersvorsorge der Beschäftigten abzusichern. Ein Trugschluss, wie sich später herausstellte. Denn über die Jahre sei eine Differenz in Millionenhöhe entstanden. „Die Einzahlungen waren nicht ausreichend, um die Rentenansprüche zu finanzieren“, erklärt UMG-Sprecher Christian Arns. Dokumente zeigten heute: Bereits 2008 habe es „Anhaltspunkte“ für eine Schieflage gegeben. Gotal habe aber nicht reagiert.

Ministerium: Wirtschaftsprüfer hat Schaden erst 2016 benannt

Gekündigt worden sei der Vertrag mit der Privatkasse erst zum Jahresende 2018. Der Schaden sei immens. Die UMG-Beschäftigten hätten zwischen 2003 und 2018 rund 90 Millionen Euro Rentenansprüche erworben, aber nur 25 Millionen seien in der Rücklage, so Arns. Die bedeute eine Deckungslücke von 65 Millionen Euro. Basis: die Berechnung von Ansprüchen bis zum Jahre 2070.

Bekannt geworden sei das gigantische Loch in der Altersversorgung nach Wechseln im UMG-Vorstand erst 2016. Seinerzeit habe ein Wirtschaftsprüfer erstmals auf das Problem hingewiesen, erklären Bildungsministerium und UMG unisono. „Mehrere Gutachten“ seien nötig gewesen, beauftragt von Ministerium und Aufsichtsrat, so Ministeriumssprecher Henning Lipski.

Warum der UMG-Aufsichtsrat über Jahre von den Vorgängen nichts mitbekam – auch das sei zu klären, ist zu hören. An dessen Spitze saßen über die Jahre Staatssekretäre aus dem Bildungsministerium: bis 2011 Udo Michallik ( CDU), bis 2019 Sebastian Schröder ( SPD). Verantwortliche Minister: Henry Tesch ( CDU) und Mathias Brodkorb ( SPD); letzterer ist übrigens heute Chef des UMG-Aufsichtsrats.

Gunter Gotal war von 2004 bis 2014 Kaufmännischer Direktor der Unimedizin Greifswald. Quelle: P. Binder

Der gesamte Prozess von Auftragsvergabe und -abschluss mit der privaten Versorgungskasse sei fragwürdig. Ex-UMG-Chef Gotal habe die Ausschreibung dreimal durchgeführt. Aufgetaucht sei auch ein höchst brisanter Rentenvertrag für Gotal persönlich. Vorwurf: Der Manager habe sich selbst einen „Premium-Vertrag“ zugeschanzt, obwohl ihm dieser nicht zugestanden hätte.

In einer Zivilklage fordert die UMG jetzt 260 000 Euro plus Zinsen von Gotal zurück. In einer weiteren Klage geht es um das Millionen-Loch in der Rentenkasse – beides anhängig am Landgericht Stralsund.

Ex-Chef Gotal kontert: Werden Vorwürfe vor Gericht widerlegen

Der Beschuldigte Gunter Gotal weist die Vorwürfe gegenüber der OZ scharf zurück. „Wir werden die Behauptungen vor Gericht widerlegen“, kündigt er an. Er denke auch über juristische Schritte wegen Verleumdung nach. Zu einzelnen Punkten äußert sich Gotal nicht. Begründung: laufende Verfahren.

Die Beschäftigten der UMG müssten nicht für den Fehler bluten. „Die Renten sind sicher“, so Sprecher Arns. Das Unternehmen sei zur Auszahlung verpflichtet.

Wer zahlt nun die Zeche? Dies sei derzeit „in Prüfung“, so Ministeriumssprecher Lipski. Die aktuelle UMG-Vorstandschefin Marie le Claire hat bereits früher erklärt: „Die Ausgleichszahlungen sind eine Zusatzbelastung, die die UMG künftig nicht allein stemmen kann.“ Am Ende könnte es also die Landeskasse treffen – die Steuerzahler.

Von Frank Pubantz