Bis zum nächsten Jahr: Greifswalder Weihnachtsmarkt schließt seine Pforten

Glühwein, gebrannte Mandeln und eine Bratwurst: Vier Wochen lang belebten Händler und bunt leuchtende Karussells den Greifswalder Marktplatz. Wer bisher keine Mutzen gegessen hat, muss bis zum nächsten Jahr warten – denn der Weihnachtsmarkt schloss am Samstagabend. Die Bilanz fiel gemischt aus.

Für den OZ-Glühweintest-Gewinner 2018, Kai Blaubach, hat sich die diesjährige Saison gelohnt. Auch bei Regen kamen die Besucher an seinen Stand. „Ich habe viele Stammkunden“, meint der 48-Jährige, der das Geschäft seines Vaters übernahm. „Man kennt sich und freut sich darauf, miteinander zu plaudern, ein bisschen zu entschleunigen.“ Das Ambiente auf dem Weihnachtsmarkt schätzt er sehr, auch mit den anderen Händlern verstehe er sich gut.

Weihnachtsmakt ist „klein, aber fein“

„Das Wetter war sehr mild, aber es halt viel geregnet“, sagt Agim Mujaj, der wärmende Winteraccessoires verkaufte. „Dennoch hatten wir im Verhältnis zu den letzten Jahren ähnlich viele Besucher“, schätzt er ein. Auf dem Weihnachtsmarkt seien viele nette Leute, es sei eine schöne Atmosphäre. Deswegen würde der Händler, der einen Laden in Zinnowitz betreibt, gern im nächsten Jahr wiederkommen.

Dass der hiesige Weihnachtsmarkt „klein, aber fein“ sei, findet auch Carola Lembke. Die 46-Jährige kam etwa zwei Mal pro Woche auf den Markt. „Mal mit Freunden, mal mit Familie“, berichtet sie. „Es gibt zwar nicht so viele Angebote wie in Rostock, aber mit einem Glühwein, ein paar Mutzen und den richtigen Leuten kann man einen schönen Abend verbringen“, meint sie. Nur die vielen, blinkenden Lichter der Fahrgeschäfte hätten sie auf Dauer gestört. „Das war zu hell für meine Augen, viel zu aufregend“, sagt die Greifswalderin.

Kritik: Keine Weiterentwicklung, sexistisches Frauenbild

Mit kritischen Worten wandte sich eine Leserin über Facebook an die OZ. „Im Vergleich zu den anderen Weihnachtsmärkten ähnlich großer Städte ist meiner Meinung nach der Greifswalder rückständig und lieblos“, schreibt sie. Jede Bude biete seit Jahren das selbe im Genuss-Bereich an, es werde noch mit Auszeichnungen von 2010 geworben und der Autoscooter vermittle aufgrund seiner Bilder ein sexistisches Frauenbild, kritisiert sie. Lieblos war aus ihrer Sicht auch das Lichtkonzept am Fischmarkt mit silbernen und roten Kugeln sowie gelben Ketten. „Es ist einfach keine Weiterentwicklung zu erkennen.“

Viel Neues ließe sich auch gar nicht einbringen, ist sich Händler Agim Mujaj sicher. „Dafür ist der Weihnachtsmarkt schlicht zu klein. Es kann nur mit dem Sortiment variieren und so Veränderungen einbringen“, stimmt er der OZ-Leserin zu.

Weihnachtsmarkt = Plastikfrei?

Greifswald hat vor einigen Monaten den Klimanotstand ausgerufen und versuchte, auch auf dem Weihnachtsmarkt weniger Plastik zu verwenden. Plastiktüten waren verboten, an den Ständen wurden Papiertüten und wieder verwendbares bzw. kompostierbares Geschirr genutzt, informierte die Pressestelle. Doch an einigen Ständen gab es den Grünkohl und die Pilzpfanne noch immer in einer Plastikschale.

