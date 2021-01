Bislang 26 Verstöße gegen die Ausgangssperre in Vorpommern-Greifswald

Greifswald

Am Montag trat in Vorpommern-Greifswald die Ausgangssperre in Kraft. Sie gilt von 21 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Nur wer einen triftigen Grund hat, darf sich in dieser Zeit außerhalb der Häuslichkeit bewegen. Dazu zählt beispielsweise der Weg zur Arbeit. Auch Hundebesitzer dürfen ihre Tiere auch nach 21 Uhr ausführen.

Doch nicht jeder scheint einen triftigen Grund vorweisen zu könnten. Stand Donnerstagnachmittag stellte die Polizei 26 Verstöße im Landkreis fest. Spitzenreiter mit 21 ist Anklam und das dortige Umland. Danach folgt die Region Greifswald mit zwei, im Bereich Ueckermünde wurde bislang ein Verstoß festgestellt. Alle seien mit einer mündlichen Verwarnung davon gekommen, erklärt Andrej Krosse, Sprecher der Polizeiinspektion Anklam, auf OZ-Anfrage.

Beamte erhalten Unterstützung von Bereitschaftspolizei

In Wolgast wurde bei zwei Verstößen jeweils ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Wie hoch das Bußgeld ausfallen wird, entscheide die Bußgeldstelle, erklärt Krosse weiter. Auszugehen sei im schlimmsten Fall von ein paar Hundert Euro.

Die Polizei setzt derweil vorrangig auf mobile Kontrollen. Die Beamten im Landkreis erhalten zudem Unterstützung von der Bereitschaftspolizei, die normalerweise bei Versammlungen wie Demonstrationen eingesetzt wird. Darüber hinaus seien viele Kollegen auf Streife unterwegs, da Fort- oder Weiterbildungen derzeit nicht in Präsenz stattfinden.

Greifswalder Stadtverwaltung stockt Personal für Kontrollen auf

Für die Kontrolle der Ausgangssperre sind die örtlichen Ordnungsbehörden zuständig – also die Ordnungsämtern der Städte und Ämter sowie die Polizei, erklärt Kreissprecher Achim Froitzheim. Angesichts der Größe des Landkreises sei man bei ordnungsrechtlichen Maßnahmen immer auf diese Zusammenarbeit angewiesen.

Die Greifswalder Stadtverwaltung stehe im engen Austausch mit dem Landkreis. „Die Kontrollkräfte der Stadtverwaltung sind darauf eingestellt, bei Bedarf und nach entsprechenden Absprachen Kontrollen durchzuführen“, erläutert Stadtsprecherin Andrea Reimann. Wie diese Kontrollen im Einzelnen durchgeführt werden, würde sich je nach Absprache und anhand der weiteren Entwicklung ergeben. „Zudem laufen derzeit Stellenbesetzungsverfahren für zwei Kontrollkräfte, die speziell für die Kontrollen der Corona-Maßnahmen eingestellt werden“, so Reimann weiter.

Vergangene Woche einigten sich Bund und Länder, den zweiten Lockdown bis zum 14. Februar zu verlängern. Hinzu kamen weitere verschärfte Maßnahmen. Neben dem Tragen einer FFP2-Maske oder einer OP-Maske in Supermärkten und dem Nahverkehr, entschied die Landesregierung, bereits ab 150 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tage eine Ausgangssperre in Kraft zu setzen. Zuvor galt diese Vorgabe erst bei einem Wert von mehr als 200. Stand Mittwoch lag der Inzidenzwert in Vorpommern-Greifswald bei 199,5.

Von Christin Lachmann