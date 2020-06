Björn Wieland: Vom Greifswalder OB-Kandidaten zum Pauker

Greifswald

Er forderte eine Palmeninsel im Bodden, die Umbenennung des Volksstadions in „Toni-Kroos-Arena“ und erklärte Anklam den Krieg: Björn Wieland sorgte mit seiner Kandidatur zum Oberbürgermeister im Jahr 2015 für politisches Aufsehen. Immerhin schaffte es das Mitglied der Satirepartei Die PARTEI im ersten Wahldurchgang auf 6,1 Prozent der Stimmen. Politisch ist es um den heute 30-Jährigen ruhiger geworden. Statt mit satirischen Aktionen auf Stimmenfang zu gehen, unterrichtet Wieland heute Geografie, Geschichte und Politik an einem Berliner Gymnasium.

Auch fünf Jahre später blickt der ehemalige Oberbürgermeister-Anwärter, der im grauen Anzug mit blauem Hemd und roter Krawatte in der Hansestadt auf Wahlkampftour ging, stolz auf seinen Werdegang zurück. Doch wer heute im Internet Björn Wieland sucht, findet kaum etwas Aktuelles über den gebürtigen Randberliner – zumindest nichts Politisches.

Nachhaltige Utopie in Greifswald , hätte die Wahl geklappt

Dabei sorgten Wielands oft nicht ernst gemeinte Vorhaben damals noch für heftige Reaktionen – vor allen in den sozialen Medien: Als er sich für einen atomaren Erstschlag gegen Anklam aussprach, „damit es Greifswald nicht zuerst trifft“, wurde Wieland auf Facebook als „kranker Idiot“ beschimpft und sogar bedroht. Heute und mit etwas Abstand sieht er die Peenestadt in einem anderen Licht: „Ich war auch danach noch einige Male dort. Ich habe keine Probleme damit, mit den Anklamern die Friedenspfeife zu rauchen, denke aber, dass die Anklamer mit mir immer noch ein Problem haben.“

Björn Wieland (l.) im Jahr 2015 beim Handshake mit dem Stefan Fassbinder (Grüne), der die Wahl zum Oberbürgermeister für sich entschied. Quelle: Peter Binder

Sein damaliger politischer Werdegang in der Hansestadt blieb auch seinen Schülern, die er heute unterrichtet, nicht verborgen: „Ich gehe damit sehr offen um. Das was online ist, sollen sie auch entdecken, weil ich es gern gemacht habe.“ Statt Politik zu betreiben, lehrt er sie heute in einem Grundkurs. Dabei plaudere er bei Gelegenheit aus dem Nähkästchen und über seine Erfahrung, die er gemacht hat. Doch was glaubt er, wie Greifswald heute aussehen würde, hätte er die Wahl damals tatsächlich gewonnen? „Irgendwas zwischen Sodom und Gomorra. Eine nachhaltige Utopie. Es wäre aber immer noch besser als Anklam, das ist mal klar. Ich glaube, ich hätte es trotzdem gut gemacht. Ich wäre ja kein diktatorischer Alleinherrscher gewesen, sondern hätte viele clevere Leute um mich gehabt.“

Und sein Studium? Das hätte er trotz der Vollzeitaufgabe im Rathaus noch zu Ende gebracht, sagt er. Dass das keine leichte Aufgabe gewesen wäre, merkt er heute. Denn seine Stelle als Lehrer lasse kaum Raum für politisches Engagement. Wieland ist dennoch davon überzeugt, dass er als Politiker richtige Entscheidungen treffen würde, weil „ich gute Ansichten habe“.

Dennoch sei er innerlich zerrissen. „Die Zündschnur ist kürzer geworden. Das Gewaltpotenzial ist angestiegen.“ Auf politischen Wahlkampf mit der Satire-Partei in Berlin zu gehen, damit könnte Wieland zur Zielscheibe werden. „Aber eigentlich führt kein Weg vorbei. Die Klugen schweigen zu viel, man überlässt den anderen das Feld. Es kommt mittlerweile weniger auf Fakten an als auf Meinungen.“

Podcast über das Lehrer-Dasein statt politischer Reden

Wie schnell klamaukige Vorhaben aus dem Ruder laufen können, die Erfahrung machte Wieland nicht etwa in der Hauptstadt, sondern in Greifswald. Mit der Hochschulgruppe habe er direkt neben dem Verein „Aktion Tier“, der in der Kritik stand, nur ein Bruchteil der gesammelten Spenden für hilfsbedürftige Tiere einzusetzen, selbst Unterschriften gesammelt. „Einer von ihnen fand das nicht so lustig, dann gab es auf die Mütze“, erinnert er sich. Politische Satire, wie sie einst Wieland praktizierte und wie sie die PARTEI noch heute betreibt, kommt eben nicht bei jedem gut an.

Dennoch sei die PARTEI ein wichtiger Teil der demokratischen Kultur, meint Wieland. Mit Martin Sonneborn und Nico Semsrott seien zwei wichtige Vertreter ins EU-Parlament gewählt worden. „Sie geben Informationen preis, übersetzen für die Wähler und Zuhörer. Das machen sie kontinuierlich gut und es zeigt die positive Entwicklung bei den Mitgliederzahlen und den Wählerstimmen. Wo das endet, weiß ich nicht.“

Derweil widmet sich Björn Wieland neuen Projekten. So startet er mit seinem Kumpel einen Podcast, bei dem sich die beiden über das Lehrer-Dasein austauschen. Und für die Zukunft? „Ich kann nur sagen, dass mir der Lehrberuf sehr viel Freude bereitet. Wenn ich aber noch einmal das Wahlvolk überzeugen kann, dann sind natürlich Bezirksverordnetenversammlung, Abgeordnetenhaus oder Bundestag alle nur eine gewonnene Wahl entfernt.“

Von Christin Lachmann