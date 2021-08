Greifswald/Wampen

Die Sichtungen von Blaualgen in den Gewässern von Vorpommern-Greifswald nehmen erneut zu: Nun herrscht auch am Strand von Wampen ein Badeverbot. Mehrere Schilder weisen auf den Blaualgenbefall hin.

Unvergessen sind die tragischen Ereignisse aus dem vergangenen Sommer am Strand von Wampen. Ein Mischling und ein Spitz verendeten im August, nachdem sie das verseuchte Wasser getrunken hatten. Beide Hunde wurden in die Tierklinik nach Rostock gebracht, jedoch kam jede Hilfe zu spät.

Strand in Wampen keine offizielle Badestelle

Auch ein dritter Hund sei wenig später mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund einer Blaualgenvergiftung verstorben, wie der Landkreis damals mitteilte. Auch dieser Hund hielt sich kurz zuvor am Strand von Wampen auf. Daraufhin wurde nicht nur in Wampen der Strand für wenige Tage gesperrt, sondern auch das Strandbad Eldena.

Obwohl bei der Badestelle in Wampen erneut ein sichtbarer Blaualgenbefall festgestellt wurde und trotz der Ereignisse aus dem vergangenen Jahr, sieht der Landkreis Vorpommern-Greifswald keinen weiteren Handlungsbedarf: „Da es sich um keine offizielle Badestelle handelt und ein offenbar deutlich sichtbarer Befall vorliegt, ist eine zusätzliche Probennahme zur mikroskopischen Untersuchung aus unserer Sicht nicht zielführend“, teilt Anke Radlof, Sprecherin des Kreises, auf OZ-Anfrage mit. Daher gibt es vom Kreis keine offizielle Warnung. „Letztendlich besteht bei einem Blaualgenbefall eine starke Abhängigkeit vom Wetter und der Windrichtung. Es kann durchaus sein, dass bei Änderung des Windes die Blaualgen schnell verschwunden sind.“

Giftstoffe können Erbrechen, Durchfall und Fieber auslösen

Blaualgen – auch bekannt als Cyanobakterien – sind ein natürlicher Bestandteil der Gewässer. Ihren Namen haben die Bakterien von dem blauen Farbstoff Phycocyanin. Je nach Zusammensetzung der anderen Pigmente, zu denen auch Chlorophyll und Carotinoide gehören, und dem erhöhten Aufkommen in einem Gewässer ergibt sich die blau-grüne Färbung.

Sie bilden häufig Giftstoffe. Diese können sowohl bei Menschen als auch bei Tieren neben Haut- oder Schleimhautreizungen auch Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Fieber hervorrufen, sobald eine größere Menge kontaminiertes Wasser in den Körper gelangt. Die Bakterien vermehren sich verstärkt bei Wassertemperaturen ab 20 Grad.

Nachdem ein vermehrtes Auftreten der Blaualgen durch das Gesundheitsamt beim Ludwigshofer See sowie bei der Badestelle Rieth am Neuwarper See festgestellt wurde, wurde Anfang dieser Woche für beide Gewässer ein Badeverbot empfohlen. Eine Besserung scheint erst einmal nicht in Sicht zu sein. Denn in den nächsten Tagen steigen die Temperaturen wieder an. Dadurch wird sich auch das Wasser wieder erwärmen. Das bedeutet, dass auch an anderen Gewässern vermehrt wieder Blaualgen auftauchen könnten.

Allen voran Hundebesitzer sollten daher besonders umsichtig sein, sobald sie mit ihren Tieren an Stränden spazieren gehen, sagt Klaus Kraft von der Greifswalder Tierrettung. „Wenn man den Verdacht hat, dass der Hund die Bakterien aufgenommen hat, sollte man versuchen, ihn zum Erbrechen zu bringen, solange er noch Reflexe hat. Denn eine Vergiftung kann innerhalb von wenigen Minuten eintreffen. Daher zählt jede Sekunde.“

Hundebesitzer sollen Kohletabletten mich sich führen

Zudem empfiehlt Kraft für den Notfall, immer Kohletabletten mit sich zu führen. Sie neutralisieren das Gift und sind unter anderem freiverkäuflich in Apotheken zu erhalten. Verabreicht werden sie je nach Größe und Körpergewicht des Hundes. Durchfall, Verhaltensveränderung, helle Schleimhäute und eine Gelbverfärbung der Augen gehören zu den Warnsignalen, die bei Hunden nach einer Blaualgen-Vergiftung auftreten können. Die Bakterien können zudem auch wie beim Menschen über die Haut eines Hundes aufgenommen werden und allergische Reaktionen hervorrufen.

Die rund 60 Badestellen im Landkreis Vorpommern-Greifswald werden einmal pro Monat kontrolliert. Bei Auffälligkeiten erfolgen jedoch deutlich mehr Kontrollen der Wasserqualität. Überprüft werden Verschmutzungen im Wasser und am Uferbereich, Algenvorkommen, pH-Wert, Luft- und Wassertemperatur, Trübung, Windstärke und -richtung sowie Seegang und Anzahl der Badegäste. Zusätzlich werden Wasserproben entnommen und im Labor untersucht.

Von Christin Lachmann