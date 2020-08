Wampen/Eldena

Der Verdacht, dass noch weitere Gewässer im Kreis Vorpommern-Greifswald mit Cyanobakterien verunreinigt sind, führt zu weiteren Maßnahmen. Wie am späten Montagmittag bekannt geworden ist, wird an den Badestellen in Eldena und Riems ein vorläufiges Badeverbot verhängt. Das bestätigte die Hansestadt Greifswald.

Wie das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald bestätigte, wurden am Montagvormittag Wasserproben in Eldena entnommen. Das Ergebnis der Wasserprobe wird morgen erwartet. Wie Kreissprecher Achim Froitzheim zuvor bestätigte, besteht auch der Verdacht für Cyanobakterien in der Ostsee vor Loissin.

Zuvor war der Strand in Wampen gesperrt worden, nachdem Wasserproben Blaualgen nachgewiesen hatten. Zwei Hunde, die offenbar viel Wasser mit den Blaualgen geschluckt haben, waren gestorben.

Für weitere Hinweise über ähnlichen Beobachtungen ist der Kreis Vorpommern-Greifswald dankbar. Diese können gerne über das Bürgertelefon (Tel. 0 38 34 / 87 60 23 00) an das Gesundheitsamt gerichtet werden. „Wir gehen dann der Sache auf den Grund“, sagte der Kreissprecher.

Die durchweg hohen Wassertemperaturen fördern aktuell ein starkes Wachstum von Algen und sogenannten Blaualgen. Diese Cyanobakterien können zu Hautreizungen sowie bei Verschlucken zu Übelkeit und anderen gesundheitlichen Beschwerden führen. Das Algenwachstum bedingt außerdem eine geringe Sichttiefe des Wassers.

