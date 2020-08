Blaualgen am Strand von Wampen: Sind weitere Gewässer um Greifswald betroffen?

Der Strand in Wampen bei Greifswald ist derzeit wegen Blaualgen gesperrt. Dies bestätigte der Landeskreissprecher Achim Froitzheim am Montag. Auch weitere Gewässer rund um Greifswald könnten betroffen sein. Aktuelle Bilder lassen das zumindest vermuten.

So sieht das Wasser an der Badestelle in Eldena am Montagvormittag aus. Quelle: Katharina Degrassi