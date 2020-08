Rostock

Aufgrund der warmen Tage und der steigenden Wassertemperatur sind in dieser Woche mehrfach Blaualgen in den Gewässern von MV gesichtet und einige Strände gesperrt worden. Wer sich über die Badegewässer des Landes informieren möchte, findet auf der Badewasserkarte der Regierung eine Übersicht mitsamt der Wasserqualität. Die warnt jedoch nicht vor dem aktuellen Blaualgenbefall. Auch bei den aktuellen Hinweisen sind nicht alle Badestellen aufgeführt, an denen die grünen Teppiche bislang beobachtet wurden.

Gunnar Bauer, der Pressesprecher des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit in Mecklenburg erklärt diese Tatsache damit, dass die Karte mit den Badestellen „einen statistischen Mittelwert der Badewasserqualität“ der vergangenen vier Jahre zeigt. Daraus wird die Badewasserqualität nach den Richtlinien der Europäischen Union als „gut“ oder „sehr gut“ eingestuft.

„Die Ergebnisse werden jedes Jahr in der Badewasserkarte veröffentlicht“, meint Bauer. Werde allerdings der Höchstwert nach der Badegewässerlandesverordnung überschritten, würde umgehend eine Nachprobe entnommen und geprüft, ob ein Badeverbot ausgesprochen werden muss.

Kontrollen einmal im Monat nach EU-Richtlinie

Kontrollen werden von den Gesundheitsämtern im Land mindestens einmal im Monat durchgeführt. Dem Pressesprecher zufolge gibt „die EU-Richtlinie vor, welche Untersuchungen im Zusammenhang mit dieser Einstufung erfolgen müssen.“

Demnach sind Escherichia coli und Enterokokken ein Indikator für Verunreinigungen des Wassers. „Für die Einstufung werden auch ausschließlich diese herangezogen“, erklärt der Bauer. Die Beprobungen würden mit dem Start der Badesaison beginnen und erfolgen nach einem festen Zeitplan.

Aktuelle Hinweise kommen von den Gesundheitsämtern

Für aktuelle Hinweise zu den Gewässern gibt es auf dem Regierungsportal einen gleichnamigen Punkt mit Warnungen zu einzelnen Badestellen. Dort sind derzeit sieben Hinweise zu Blaualgenvorkommen und Strandsperrungen eingegangen. Auch hier sieht sich die Regierung nicht in der Verantwortung. „Die Einpflege von aktuellen Hinweisen erfolgt über die Gesundheitsämter der Landkreise“, sagt der Pressesprecher. Der derzeitige Stand müsse demnach bei den jeweiligen Gesundheitsämtern erfragt werden.

Auch die Badeverbote werden von den zuständigen Ordnungsbehörden und auf Veranlassung der jeweiligen Gesundheitsämter ausgesprochen. Vor Ort werden dann Strände gesperrt oder Warnschilder aufgestellt. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass sich die Ansammlung von Blaualgen je nach Wetterverhältnissen innerhalb kurzer Zeit verändern kann.

