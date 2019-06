Wolgast

Der Aschenbecher auf einem Firmengelände im Wolgaster Industriegelände hat vorübergehend „Raucherpause“: Wie von dem Personal zu erfahren war, vernahm eine Mitarbeiterin einer dort ansässigen Firma ein lautes Zwitschern in der Nähe der Briefkästen und ging der Sache auf den Grund. Bei der genaueren „Spurensuche“ wurde sie schließlich fündig.

Zwei Blaumeisen waren unbemerkt in den Aschenbecher eingezogen und hatten es sich dort gemütlich gemacht. Inzwischen gehören zur Familie auch mehrere Junge, die munter ein- und ausfliegen. Da für die Tiere nun von glimmenden Zigarettenkippen äußerste Gefahr ausging, reagierte die Mitarbeiterin geistesgegenwärtig und fertigte ein großes Hinweisschild, welches nun (hoffentlich) unübersehbar an dem Ascher hängt. Wie weiterhin zu beobachten war, haben die Meiseneltern momentan voll zu tun, die nimmersatten Schreihälse in dem Aschenbecher-Zuhause satt zu bekommen. Und schon deshalb bleibt zu hoffen, dass tatsächlich niemand eine Zigarettenkippe einwirft.

Ob die Angestellten der Wolgaster Firma nun weniger Raucherpausen einlegen oder vielleicht sogar mit dem Rauchen aufgehört haben, war vor Ort leider nicht zu erfahren ...

Tilo Wallrodt