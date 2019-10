Bleibt der Landkreis Vorpommern-Greifswald künftig auf dem Lubmin-Abfall sitzen?

Etwa 36 Millionen Euro investiert die EWN GmbH in den Bau einer Zerlegehalle für radioaktiv belastete Großkomponenten wie Reaktordruckgefäße und Dampferzeuger. Nach ihrer Inbetriebnahme ab 2021 sollen in der Halle in mehreren Ausbaustufen Dampferzeuger dekontaminiert, Reaktordruckbehälter zerlegt und höher kontaminierte und aktivierte Bauteile in einem Nasszerlegebecken zerlegt werden. Die Bauteile werden dort in endlagergerechte Größen für die spätere Lagerung im Schacht Konrad (schwach- und mittelradioaktive Abfall) bzw. für die Lagerung in einem Endlager für hochradioaktive Abfälle gebracht.

Jeweils rund 25 Millionen Euro verbaut die EWN GmbH in Rheinsberg und Lubmin ab 2021/22 in zwei Betonbearbeitungszentren (BBZ). In diesen Industrieanlagen soll der Beton aus dem Abriss granuliert und für die Entsorgung vorbereitet werden. Rund 105 000 Tonnen Beton sollen allein im BBZ in Lubmin zerkleinert und dekontaminiert werden. Dabei handelt es sich nach EWN-Angaben, um unbelasteten Beton und Abfall, der auf einer Deponie oder im Endlager entsorgt werden muss.

Beantragt beim Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit ist zudem der Bau eines Ersatzlagers für die 74 Castoren. Dieser Neubau ist notwendig, um die nach 2011 bundesweit erhöhten Sicherheitsanforderungen für Atomzwischenlager zu erfüllen. Es soll voraussichtlich 2025 in Betrieb gehen.