Die Kassiererin, der Lkw-Fahrer, die Hebamme oder eben die Pflegefachkraft: Es sind Helden wie diese, die das öffentliche Leben in der Corona-Krise am Laufen halten. In der OSTSEE-ZEITUNG berichten sie, wie ihr Arbeitsalltag nun aussieht und was sich in Zukunft ändern muss.