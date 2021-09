Blitzumfrage Unternehmerverband: Mittelstand sucht durchschnittlich zehn Mitarbeiter pro Firma

Wolgast

Deutliche Worte, die da von Seiten des Unternehmerverbandes Vorpommern bei Wirtschaftsgesprächen auf der „Weissen Düne“ der Politik um die Ohren flogen. „Die Ausfahrt heute steht ganz im Zeichen unseres Unmutes über die völlig unzureichenden Möglichkeiten im Bundesrecht, geeignete Fachkräfte sowie Menschen mit Berufserfahrung, aber ohne Abschluss, aus Nicht-EU-Ländern in klein- und mittelständischen Unternehmen unserer Region anstellen zu können“, so Präsident Gerold Jürgens.

Die Unternehmerschaft in Vorpommern kämpfe branchenübergreifend mit dem Fachkräftemangel, der sich in einer Blitzumfrage deutlich bestätigt. Durchschnittlich sucht jedes der Mitgliedsunternehmen mindestens zehn Vollzeitfachkräfte. Aber diese sind momentan nirgendwo zu finden, bestätigten Firmenchefs aus ganz Vorpommern während der Gesprächsrunde. Deshalb gaben sie ihren Sorgen auch gegenüber dem Spitzenkandidaten der CDU zur Landtagswahl, Michael Sack, Ausdruck. Im Frühsommer hatten sie ähnliche Gespräche bereits mit Infrastrukturminister Christian Pegel und Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (beide SPD) geführt.

Anerkennung der Abschlüsse erschwert Einstellung von Arbeitskräften

Wie Jürgens erläuterte, gehe es um jetzt geltenden Vorgaben gegenüber Nicht-EU-Ländern: „Facharbeiter aus einem Nicht-EU-Land müssen eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, die in Europa anerkannt wird. Nur dann bekommen sie eine Arbeitserlaubnis. Wie perfekt sie in ihrem Job sind, spielt keine Rolle – und das erschwert alles. Denn viele Berufsabschlüsse aus anderen Ländern werden eben in Deutschland nicht anerkannt. Dabei sind sie oft nicht schlechter als hiesige Arbeitskräfte“, erklärt er und fordert endlich ein Umdenken. „Wir reden immer nur, aber es passiert nichts“.

Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph (CDU) schlug vor, Anfang Oktober ein „Kompetenzteam Fachkräfte“ des Unternehmerverbandes Vorpommern einzuberufen. Dem Kompetenzteam werden neben den beiden Vorsitzenden und dem Präsidenten auch Rudolph, Vertreter der beiden Arbeitsagentur-Bezirke Stralsund und Greifswald, der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg, der zuständigen Ausländerbehörden der beiden Landkreise Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen sowie weitere Mitglieder des Unternehmerverbandes angehören. „Wir müssen endlich vom Reden zu einem konkreten und ergebnisorientierten Vorgehen kommen. Verständnis und Trost gibt es vielfach, Fachkräfte aber nicht“, so Rudolph.

Kompentenzteam trifft sich am 1. Oktober

Der Verband hat das Treffen bereits für den 1. Oktober terminiert. „Wir wollen mit unserer Fachkräfteinitiative dem Mittelstand in Vorpommern helfen, der immer stärker werdenden Sogwirkung von Großunternehmen auf unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spürbar etwas entgegenzusetzen. Aber es muss auch das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz des Bundes deutlich wirtschaftsnaher werden – und das sofort“, fordert Präsident Jürgens und schildert: „Wir haben aus mehreren Nicht-EU-Ländern Beschäftigte, die dort entweder einen Berufsabschluss gemacht oder eine lange Berufserfahrung, aber keinen Abschluss haben. Sie würden sehr gerne in Vorpommern arbeiten. Doch uns sind die Hände gebunden.“

Dabei könnten sie wie deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Probezeit absolvieren, wo der Unternehmer das Können selbst beurteilen darf. In dieser Zeit könnte Mindestlohn bezahlt werden und anschließend entsprechend der Leistung mehr. Und um zu einem Berufsabschluss zu kommen, böten sich Weiterbildungen wie bei einheimischen Arbeitskräften an. Jürgens sagt deutlich: „Es geht nicht um die Bezahlung der Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten, Geld ist genug da. Es geht darum, Mitarbeiter einstellen zu dürfen.“

Wirtschaftsstaatssekretär Rudolph animierte den Verband, bei der Fachkräftesicherung als Motivation für andere Firmen mit gutem Beispiel voranzugehen. Der Unternehmerverband Vorpommern e.V. reagierte sofort und sagte zu, eine Fachkraft für Social-Media und digitale Formate im eigenen Verband anzustellen, um so die Außenwahrnehmung der einzelnen Unternehmen erhöhen zu können.

Von Cornelia Meerkatz