Blumenampeln für Greifswalder Innenstadt und Schönwalde

Greifswald

Die Blumenampeln verschönern seit dieser Woche erneut die Greifswalder Innenstadt und Teile Schönwaldes. Insgesamt wurden 63 der Blumenampeln unter dem Motto „ Greifswald blüht auf“ aufgehängt, informiert Theres Behnke vom Greifswalder Stadtmarketing. „Wir freuen uns sehr, dass sich immer mehr Blumenpaten auch eigeninitiativ bei uns melden.“ Die Aktion geht damit in die fünfte Runde – zum zweiten Mal wurde in diesem Jahr ein insektenfreundlicher Blumenmix gewählt.

Neue Partner gefunden.

Zu den neuen Partnern zählt in diesem Jahr das SMW-Autohaus. „Als Ur-Greifswalder Unternehmen ist es uns wichtig, unsere schöne Stadt attraktiv mitzugestalten. Wir würden uns freuen, wenn sich noch mehr Unternehmen an dieser schönen Aktion beteiligen würden. Die Verschönerung unserer Stadt geht alle an“, meint der Geschäftsführer Benno Schulz.

Anzeige

Auch die evangelische Christuskirchengemeinde hat eine Patenschaft übernommen. „Gern wollten wir uns daran beteiligen, unseren Stadtteil bunter zu machen. Die Buntheit der Blumen steht auch für die Vielfalt, die unser Leben prägt und ausmacht. Und so sind wir als Gemeinde gern dabei und unterstützen die Aktion“, sagt Pastorin Friederike Grube.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von OZ