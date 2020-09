Kemnitz

Eis-Liebhaber schmelzen dahin, schon wenn sie die lange Angebotsliste der Geschmacksrichtungen in der Kemnitzer Bodden-Landeis-Manufaktur bei Greifswald lesen: Auf knapp 150 verschiedene Eissorten verweist Bodden-Landeis-Inhaberin Heike Ziemba, deren kreative Energie grenzenlos scheint.

Kostprobe? Wie wäre es mit Kurkuma-Ingwer-Basilikum-Milcheis? Oder Tomateneis mit rotem Pfeffer? Oder Apfel-Sellerie-Sorbet? Die Entscheidung fällt den meisten Kunden nicht leicht, da sich viele Namen der Eisspezialitäten aus dem kleinen Örtchen Kemnitz, ganz genau dem Ortsteil Neuendorf, so verführerisch exotisch anhören.

Anzeige

Von der Industriekauffrau zur Eis-Expertin

Dabei ist Heike Ziemba gelernte Industriekauffrau, wurde dann aber zur Speiseeis-Spezialistin: „Als Mutter von drei Kinder habe ich immer darauf geachtet, dass unser Essen nicht aus Fertignahrung besteht, sondern frisch zubereitet wurde“, so die heute 58-Jährige, deren Eltern zeitlebens in der Landwirtschaft gearbeitet haben. „Wenn man wie ich auf dem Dorf groß geworden ist, prägt einen das auch beim Kochen und so habe ich schon damals viel ausprobiert, um gesunde und abwechslungsreiche Kost auf den Tisch zu bringen“, so Heike Ziemba.

Weitere OZ+ Artikel

Boddenlandeis-Mitarbeiterin Lina Berger (20) aus Greifswald beim Zubereiten von Erdbeerfruchtmark für das in Kemnitz (OVP) produzierte Speiseeis. Die Eis-Manufaktur beliefert Restaurants, Hotels und Hofläden in ganz MV. Quelle: Christian Rödel

Kurz nach der Wende ging die gesamte Familie aus beruflichen Gründen erst einmal nach Nordrhein-Westfalen. Heike Ziemba, Verwaltungsangestellte im öffentlichen Dienst, war zufrieden in ihrem Job. Aber als das Haus ihres inzwischen verstorbenen Vaters in Kemnitz plötzlich leer stand, wagte sie einen mutigen Schritt: Das Elternhaus modernisieren, um hier eine Vision zu verwirklichen.

„Bei einem Eishersteller in Nordrhein-Westfalen habe ich leckeres Eis lieben gelernt – ausschließlich mit natürlichen Rohstoffen hergestellt“, erzählt Heike Ziemba. Und fügt hinzu: „Das wollte ich auch können, gab meine sichere Arbeit im öffentlichen Dienst auf und im Jahre 2014 reifte diese Idee soweit, dass ich in einer Eisfachschule in NRW mein Zertifikat ablegte und wenig später der Bank meinen Businessplan für eine Firmengründung vorlegte.“

Backhaus lud zur Grünen Woche ein

2017 hatte sie einen Stand auf einer Regionalproduktemesse in Greifswald. Hier lud sie der stellvertretende Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Jörg Hasselmann, spontan ein, auf der Grünen Woche Anfang 2018 in Berlin ihre Speiseeis-Kreationen vorzustellen. Gesagt, getan! Mit Eisspezialitäten, die vornehmlich aus einheimischen Früchten wie Sanddorn, Quitten, Rhabarber, schwarzen Johannisbeeren und Holunder hergestellt wurden, punktete Heike Ziemba. Die Anzahl ihrer gewerblichen Kunden wuchs – Hofläden, Restaurants und sogar ein ziemlich großer Lebensmittelhändler wollten plötzlich mehr Eis aus der Nähe des Greifswalder Boddens.

Im modernisierten Elternhaus wurde die Produktion der Bodden-Landeis-Manufaktur mit neuer Technik hoch gefahren. Bis zu 300 Liter Milcheis oder Sorbet kann die Eismanufaktur täglich herstellen – je nach Auftragslage. Gelegentlich im Sommer verkauft man auch aus dem Haus heraus Eisspezialitäten - die den Einheimischen und immer mehr Touristen, insbesondere den radelnden, bestens munden. „Wir haben das Glück, dass unser Haus am Ostseeradwanderweg liegt und so von vielen beim Vorbeifahren wahrgenommen wird“, meint Heike Ziemba. Und betont: „Wir sind aber keine Eiscafé, sondern bieten eher einen Produktionsverkauf an.“ Die Gäste stört das wenig und sie nehmen auch kurze Wartezeiten in Kauf.

Neu: Quittensorbet und Pflaume-Zimt-Sorbet

Pläne für 2021? Das Angebot erweitern. Zudem liefen „die Vorbereitungen zur Teilnahme an der ersten landesweiten Warenbörse als B2B-Plattform (Business to Business, die Red.) und Präsentation zum Wettbewerb Produkt-Leuchtturm MV im neuen Kreuzfahrtterminal in Warnemünde“, erläutert Heike Ziemba. Geplant seien zudem weitere Kooperationen mit sehr interessanten Partnern.

Was machen Heike Ziemba und ihre drei Mitarbeiter in der eisfreien Zeit? „Es gibt viel zu tun außerhalb der Sommersaison, weil wir im Herbst und Winter viel in unserem Eislabor mit regionalen Früchten ausprobieren.“ Ziel: neue Geschmacksrichtungen.

OZ-Existenzgründerpreis: So können Sie sich bewerben Der Existenzgründerpreis, gestiftet von der Ospa Rostock und dotiert mit 5000 Euro, würdigt zukunftsfähige, nachhaltige und innovative Technologien und Produkte. Mit dem Preis Interessante Gründerstory, gestiftet von den VR Banken MV und dotiert mit 2000 Euro, sollen schwierige und dennoch erfolgreiche Wege in die Selbstständigkeit gewürdigt werden. Der erstmals zu vergebende Themenpreis Ernährungswirtschaft, gestiftet vom Landwirtschaftsministerium und ebenfalls mit 2000 Euro dotiert, soll innovative und nachhaltige Prozesse und Produkte in der Lebensmittelbranche auszeichnen. Voraussetzung für alle drei Preise: Ihr Unternehmen wurde vor dem 1. Juni 2019 gegründet und ist nicht länger als fünf Jahre am Markt. Der wegen der Corona-Krise modifizierte Preis Mut in der Selbstständigkeit, gestiftet von der Creditreform MV von der Decken KG und mit 2000 Euro dotiert, soll innovatives Management und eventuelle Neuausrichtungen des Geschäftsmodells aufgrund der Covid-19-Pandemie auszeichnen. Bedingung: Ihr Unternehmen wurde vor dem 1. Juni 2019 gegründet und ist nicht länger als zehn Jahre am Markt. Wie gelingt eine Firmenübergabe? Wie gestaltet man den Übergang möglichst reibungslos? Wenn Sie planen, Ihre Firma in den kommenden fünf Jahren zu übergeben oder Sie ein Unternehmen innerhalb der letzten drei Jahre übernommen haben, können Sie sich für den Nachfolgepreis, gestiftet von der IHK zu Rostock und ebenfalls mit 2000 Euro dotiert, bewerben. Bedingung für alle fünf Preise: MV muss Sitz des Unternehmens sein. Bewerben ist ganz einfach: Unter https://oz-existenzgruenderpreis.de/ Bewerbungsunterlagen downloaden, ausfüllen und per E-Mail an existenzgruender@ostsee-zeitung.de schicken. Oder: Unterlagen downloaden, ab Seite 2 ausfüllen und zusammen mit Onlineformular und Anhängen mit einem Klick senden. Einsendeschluss: 11. September. Viel Erfolg!

Von Christian Rödel