Bodo Kappek: (Freie Wähler): Greifswald als Silicon Valley von Vorpommern

Greifswald

Bodo Kappek will für die Freien Wähler in den Landtag einziehen. Der 27-jährige Fleischer und Fleischsommelier-Ausbilder arbeitet aktuell als leitender Angestellter. Seit 2013 ist er bei den Freien Wählern aktiv, war bis 2019 für zwei Jahre auch deren stellvertretender Landesvorsitzender und seit 2021 der Kreisvorsitzende in Vorpommern-Greifswald. Er kandidiert aus Pflichtbewusstsein und aus Sorge um unser aller Zukunft, wie er selbst sagt.

Dabei hat er auch konkrete Ziele, was in der Landespolitik besser werden müsse. „Dringend verbessert werden muss unsere Fähigkeit, dass wir auch in unruhigen Zeiten als Staat leistungs- und handlungsfähig bleiben, unsere Lebensweise nahezu garantiert wird“, erklärt Kappek. Die Bürgerbeteiligung an politischen Entscheidungen und Transparenz müsse zudem erweitert werden. Etwas Gutes an der aktuellen Politik könne er nicht beschreiben. Kappek findet jedoch gut, dass die „Politik nie feststeht. Politik muss genauso wie die Zeit im Wandel sein und sich anpassen.“

Wasserstofftechnik muss nach Greifswald kommen

Als Direktkandidat hat er Großes mit Greifswald vor: „Ich stelle mir gerne vor, dass Greifswald zum Silicon Valley von Vorpommern wird.“ Er sieht ein Zentrum für Wirtschaft, Forschung, Bildung und Technologie.

Dazu sollten die Wasserstofftechnologie nach Greifswald geholt werden, mehr in die Energieeffizienz investiert und Greifswalds Straßen und Ampelnetz auf Effizienz überprüft werden. Dazu gehört auch, dass die Radwege sicher sind. Kappeks Ziel ist es, Fahrräder zu stärken, ohne Autos zu verdrängen. „Ich will mich dafür einsetzen, mehr in die Stadtviertel Schönwalde 1 und 2 zu investieren.“ Zudem brauche es mehr bezahlbaren Wohnraum und Arbeitsplätze in der Stadt.

Auch landesweit verfolgt Kappek konkrete Ziele: ein Entschädigungsgesetz für Unternehmen, Selbstständige und Bürger, die auf ihr Nebeneinkommen angewiesen sind, wo der Staat aus übergeordneten Gründen das Wirtschaften verbietet. Er will das Land zudem zum Sparen animieren. „Nicht an Investitionen, aber intern sollte das Land zuerst sparen“, erklärt Kappek. „Die Energieeffizienz sollte erhöht werden und wir investieren als Land zu wenig in die Bildung.“

Als großes Problem sieht er auch die Funklöcher in ganz Mecklenburg-Vorpommern, genauso wie ausbaufähige digitale Strukturen, dringend renovierungsbedürftige Straßen und Schulen, die modernisiert werden müssen. „Wir müssen aus den Erfahrungen im Hochwassergebiet von NRW lernen und prüfen, ob und wie wir unseren Landkreis und die Bewohner absichern und vorbereiten können“, schlägt Kappek vor.

Von Philipp Schulz