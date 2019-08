Heringsdorf

Das waren ganz besondere Fotos: Beim 7. Bodypainting-Festival in Heringsdorf entstanden jede Menge Hingucker-Bilder – auf nackter Haut. Das Thema in diesem Jahr war „Foto-Safari Ostsee“. Neun Teilnehmer zeigten am Sonnabend auf dem Kurplatz ihr Können. Aus neun hübschen jungen Frauen wurden innerhalb von sechs Stunden anstrengender Arbeit mit viel Beifall bedachte Ganzkörper-Kunstwerke.

Die Idee zum Festival stammt von Fischsommelier André Domke, der die Veranstaltung in seinem Heimatort seit Jahren gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Dreikaiserbäder und zahlreichen Sponsoren, darunter die Sparkasse Vorpommern, präsentiert.

Seit zehn Jahren arbeitet die gelernte Kunst- und Sprachtherapeutin Gesine Marwedel (32) aus der Nähe von Hannover als Bodypainterin. Zum vierten Mal war sie nach Heringsdorf gekommen, „weil es hier eine ganz tolle Atmosphäre ist“, lobte sie. Marwedel war mit ihrem Model Anna Streube (26) die Vorjahressiegerin. Anna, die Architektur studiert hat, präsentierte auf ihrem Körper am Ende Robben, die bunte Vogelwelt an der Küste und die Unterwasserwelt der Ostsee.

Aus Meiningen in Thüringen war Katrin Rausch auf die Insel Usedom gekommen. Die 42-Jährige verewigte auf dem Körper ihres Models Sarah (31) aus Neubrandenburg Safaribilder über Wasser (Hirsch), unter Wasser (Schildkröte) und auf dem Rücken was Romantisches: Seemann und Meerjungfrau finden zueinander.

Walter Mattischek aus Nürnberg ist freischaffender Künstler. Seinem Model Lisa Gumbert (29) aus Erlangen verpasste er für die Fotosafari die Heringsdorfer Seebrücke und ein Zeesboot.

Als Ehepaar sind Torsten und Karoline Winter angetreten. Der 47-Jährige ist im Hauptberuf Bauingenieur, arbeitet aber als Bodypainter seit 16 Jahren. Mit seiner 40-jährigen Ehefrau, einer gebürtigen Stralsunderin, war er zum fünften Mal beim Heringsdorfer Festival dabei. Vor allem Karolines Rückansicht stellte eine besondere Botschaft dar: „Wir halten unsere Natur selbst in den Händen.“

Ebenfalls aus Nürnberg war Andrea Stern (51) angereist. Sie entschied sich bei ihren Safaribildern auf der Haut von Cora Ehms (27) aus Berlin für die „Big Five der Ostseeregion“: Seeadler, Kegelrobbe, Kranich, Hirsch und Wolf. „Ich bin zum zweiten Mal in Heringsdorf dabei. Es ist ganz tolles Ambiente“, lobte Stern.

Aus dem Raum Kleve stammt Susanne Heyer-van Heeck. Ihr Model Anja verwandelte sich am Ende in einem wunderschönen Schmetterling, der auf seinen Flügeln Dutzende Bilder präsentierte. Bruno Leyser aus Essen (59) zauberte seinem Model Katharina Reichelt (29) aus Rostock unterdessen nicht nur die Heringsdorfer Seebrücke auf den Oberkörper, sondern verwendete ganz spezielle Farbe: Er hatte sie mit Heringsdorfer Strandsand vermischt. Für Körperbemalerin Marika Strobl aus Weißwasser und ihr Model Martina Wolsdorf (33) war es die erste Teilnahme am Bodypainting-Festival auf Usedom.

Einen ganz besonderen Hingucker schuf Patrick Mc Cain aus den USA. Seine Frau Rosa hatte für Model Martina (21) aus München ein Fernglas gebastelt, das in die Körperbemalung eingearbeitet wurde.

Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph ( CDU) als Schirmherr der Veranstaltung fiel es schwer, sich für ein Kunstwerk zu entscheiden. Für ihn hätten alle auf Platz 1 landen müssen. Auch Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) erging es nicht anders.

Die Sieger wurden von den Hunderten von Zuschauern auf dem Kurplatz gekürt. Platz 1 ging wie im Vorjahr an Gesine Marwedel, Platz 2 erzielte Katrin Rausch und Dritter wurde Torsten Winter.

Von Cornelia Meerkatz