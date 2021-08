Greifswald

Der ZDF-Moderator und Satiriker Jan Böhmermann ist für seine bissigen Kommentare und zynischen Bemerkungen deutschlandweit bekannt – und auch gefürchtet. Nun hat es auch Greifswald erwischt. Genauer gesagt die Universität der Stadt.

In seiner Koch-Talk-Show „Böhmi bruzzelt“, die am vergangenen Freitag auf ZDF-Neo über die Bildschirme flimmerte, plauderte er mit der Chemikerin und Youtuberin Mai Thi Nguyen-Kim über ihre Karriere, während die beiden Bouletten mit Mischgemüse und Kartoffeln zubereiteten.

„Ich könnte keine Professorin werden. Ich hätte von vornhinein viel mehr publizieren müssen während meiner Doktorarbeit“, erklärte Nguyen-Kim. Jan Böhmermann hakte nochmal genauer nach: „Angenommen du würdest jetzt noch mal einen Rappel bekommen (...) und würdest zurückkehren in die Wissenschaftscommunity... Dann würdest du höchstens noch zur Uni Greifswald kommen oder so was.“

Oberbürgermeister lädt die beiden in die Hansestadt ein

Au ha! Diesen Seitenhieb gegen die Hochschule konnte das hansestädtische Stadtoberhaupt Stefan Fassbinder (Grüne) natürlich nicht einfach hinnehmen. In dem sozialen Netzwerk Instagram postete der Oberbürgermeister den etwa 10-sekündigen Ausschnitt aus der Sendung und kommentierte dazu: „Eine Universität, weltoffen, traditionsreich, vielfältig, innovativ, mit herausragender Lehre, das gibt es in Greifswald schon 500 länger als in Bremen. Und man muss nicht durch Niedersachsen, um ans Meer zu kommen.“ Eine Anspielung auf die Heimatstadt von Böhmermann, der 1981 in Bremen geboren wurde.

Weiter schrieb der Grünen-Politiker: „Ich lade euch beide ein, Stadt und Universität kennenzulernen – mit einer Führung durch den Oberbürgermeister.“ Einige Nutzer kommentierten den Beitrag von Fassbinder mit „coole Reaktion“, „freue mich auf den Besuch“ oder auch „da will ick abba dabeisein Bürgermeisterchen...“.

Kasten Bier wird auch noch spendiert

Auch die Greifswalder Professorin und Nierenforscherin Nicole Endlich vom Institut für Anatomie und Zellbiologie sprach eine Einladung unter Fassbinders Beitrag an die Böhmermann und Nguyen-Kim aus. Auch der Besitzer einer Greifswalder Bar will einen Kasten Störtebecker Kellerbier und Single Malt Whisky spendieren, sollte die beiden nach Greifswald kommen.

Doch wird Jan Böhmermann die Einladung annehmen? In den Sozialen Medien hat er sich noch nicht geäußert.

Von chl