Böllerverbot in Greifswald: „Das grenzt an Arbeitsverweigerung“

Bremen hat es, Erfurt ebenso wie München und eine ganze Reihe weiterer Orte der Bundesrepublik: Das Böllerverbot in der Altstadt. Insgesamt gibt es mittlerweile rund 100 Kommunen in Deutschland, die ein Feuerwerk in der City und/oder ausgewählten Zonen der Stadt verbieten. Solch ein Verbot schwebt auch der Mehrheit der Greifswalder Bürgerschaft für die Hansestadt vor. Deshalb beauftragte sie im März die Stadtverwaltung, ein Konzept zur Einschränkung von Silvesterfeuerwerk zu erarbeiten. Ziel war es, die Neuregelung bereits im Dezember 2021 greifen zu lassen. Aber daraus wird nichts.

„Aufgrund der eingeschränkten personellen Situation ist es uns nicht möglich, noch in diesem Jahr ein entsprechendes Papier vorzulegen“, sagt Steffen Winckler, Leiter des städtischen Amtes für Bürgerservice und Brandschutz. Auch die vom Stadtparlament geforderte „Entwicklung umwelt- und gesundheitsschonender öffentlicher Alternativangebote“ sowie eines Kontrollkonzeptes zur Einhaltung der Verbote seien aus Kapazitätsgründen nicht möglich.

„Das ist mehr als ein Armutszeugnis“

Diese Aussage bringt insbesondere die SPD auf die Palme, die sich seit dem Frühjahr 2019 für ein Böllerverbot in weiten Teilen der Stadt starkmacht. „Der Auftritt von Herrn Winkler grenzt an Arbeitsverweigerung“, wettert Fraktionsvorsitzender Andreas Kerath.

„Ich werde das Thema im Hauptausschuss erneut zur Sprache bringen.“ Andreas Kerath, SPD-Fraktionschef Quelle: OZ-Archiv/P.B.

Es dürfe nicht sein, dass ein Amtsleiter erklärt, er könne sein Arbeit nicht machen. „Das ist mehr als ein Armutszeugnis. Es ist Aufgabe der zuständigen Dezernentin, Frau von Busse, und dem Amtsleiter, die Arbeit in dem Amt so zu organisieren, dass die ihnen obliegenden Aufgaben erfüllt werden“, stellt Kerath klar. Deshalb werde er die Sache nicht einfach auf sich beruhen lassen, sondern das Thema in der Sitzung des Hauptausschusses am 18. Oktober erneut zur Sprache bringen. Schließlich gebe es von Bürgern der Stadt erhebliches Interesse an einer Neuregelung des Silvesterfeuerwerks.

Kerath nimmt damit Bezug auf eine Befragung von rund 2000 Greifswaldern. Sie war Ende 2019 Teil einer von der Stadt initiierten Bürgerbeteiligung. Dabei hat sich eine Mehrheit für ein Verbot von Feuerwerkskörpern in der Innenstadt, Mühlenvorstadt, Steinbeckervorstadt, Fleischervorstadt und in Eldena ausgesprochen. Generell aber drifteten die Meinungen bei der Umfrage doch sehr auseinander: In Schönwalde, Ladebow, Wieck und Friedrichshagen sowie im Ostseeviertel plädierte eine Mehrheit der teilnehmenden Bürger sogar gegen Verbote. Für bestimmte Bereiche gelten bereits jetzt Einschränkungen. So dürfen laut Sprengstoffgesetz Feuerwerke nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden, etwa mit Reetdach, gezündet werden.

Massiv Dreck und Müll nach Silvester

Die SPD wollte und will jedoch mehr. Sie begründete ihr Ziel eines Böllerverbots mit den erheblichen Belästigungen bis hin zu gesundheitlichen Auswirkungen insbesondere bei älteren und kranken Menschen. Auch Kleinkinder und die große Zahl der in der Stadt lebenden Haustiere würden unter dem Feuerwerk leiden. Zudem sei ein Verbot aus umweltpolitischer Sicht geboten. „Feuerwerkskörper verursachen nicht nur eine hohe Feinstaubbelastung, sondern hinterlassen nach dem Abbrennen auch erhebliche Mengen Müll, der die Straßen, Plätze und Grünanlagen der Stadt verdreckt“, so die Argumentation.

Die Umsetzung des Verbots ist hingegen alles andere als einfach. Bereits 2020 erhielten die Sozialdemokraten mit ihrem Antrag einen herben Dämpfer, weil das Rechtsamt der Stadt kurz vor der Bürgerschaftsdebatte mitteilte, dass die Zuständigkeit für ein Feuerwerksverbot auf der Grundlage der Sprengstoffverordnung beim Landkreis liege. Und genau deshalb beauftragte das Stadtparlament per Mehrheitsbeschluss im März 2021 das Rathaus mit der Erarbeitung eines Konzeptes. Dabei sollte mit den Behörden des Landkreises zusammengearbeitet werden. Einbringer des Antrags waren neben der SPD auch die Grünen sowie die Linke/Tierschutzpartei.

Verbote: Viel Für und Wider

Dass die Verwaltung nach einem halben Jahr nun erklärt, sie könne dies personell nicht leisten, stößt deshalb ebenso bei den Grünen auf massive Kritik: „Unglaublich, dass das Amt aus dem Dezernat 2 nicht in der Lage ist, ein Konzept zu erarbeiten“, kommentiert Camille Damm, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, Steffen Wincklers Aussagen. Sie wünsche sich „mehr Engagement der Dezernentin und des Amtsleiters.“

Auch Robert Gabel von der Partei Mensch Umwelt Tierschutz fordert von der Stadt, noch in diesem Jahr etwas Effektives zu unternehmen, um die Silvesterböllerei einzudämmen und das Bewusstsein der Greifswalder hinsichtlich der Risiken und Schäden von Feuerwerk zu schärfen. Aus seiner Sicht gebe es neben den bereits erwähnten Gründen noch weitere: Feuerwerk werde zumeist in Asien unter widrigsten Bedingungen produziert. Schwere Verletzungen der Verbraucher an Händen, Ohren und Augen führten Silvester zur starken Überlastung von Notärzten. Feuerwehren müssten zu Bränden ausrücken. Neben den Haustieren gerieten auch Wildtiere in Panik, das koste Energie, die im schlimmsten Fall fehle, um den Winter zu überstehen. Auch schwerste Umweltschäden durch Giftstoffe, die in Gewässer gelangten, seien weitere Gründe, die für ein Feuerwerksverbot sprächen.

Ganz anders sieht das die CDU: „Wir bleiben bei unserer Meinung, sind gegen Verbote und halten solch ein Konzept deshalb für entbehrlich“, sagt Fraktionschef Axel Hochschild. Es gebe wichtigere Themen in der Stadt, als den Menschen mit Verboten den Spaß zu vermiesen. „Allerdings wirft die Sache eine andere Frage auf: Wenn ein Amtsleiter sagt, dass er die Aufgaben aufgrund von Kapazitätsgründen nicht erfüllen kann, sollte der Oberbürgermeister mal seine Personalpolitik überdenken. Immerhin haben wir als Bürgerschaft zahlreiche neue Stellen bewilligt“, moniert Hochschild.

