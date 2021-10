Böllerverbot in Greifswald: In diesen Zonen darf kein Feuerwerk gezündet werden

Greifswald

In der Hansestadt gibt es sehr viele Gebäude, die laut Sprengstoffverordnung einem besonderen Schutz unterliegen. Die Kirchen der Stadt gehören ebenso dazu wie das Hauptgebäude der Universität mit dem Audimax, das Verwaltungsgericht und weitere Häuser in der Domstraße, der Uni-Campus am Ernst-Lohmeyer-Platz, Rathaus und Alte Post, Kitas und Kliniken – um nur einige Beispiele zu nennen. Was kaum einer so genau weiß und wenn doch trotzdem zuwiderhandelt: Um diese Gebäude herum ist das Abbrennen von Feuerwerk verboten.

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) kündigt daher an: „Der Kommunale Ordnungsdienst wird in der Silvesternacht im Einsatz sein, um die Einhaltung dieses Verbots zu kontrollieren.“ Er räumt aber zugleich ein: „Die zwei oder drei Mitarbeiter werden nicht in der Lage sein, dies flächendeckend zu tun.“

Stadt soll mit Kreis kooperieren

Hintergrund dieser Äußerung ist ein Beschluss der Bürgerschaft vom März dieses Jahres. Dessen Ziel ist es, die Silvesterböllerei grundsätzlich stärker als bislang in Greifswald einzuschränken. Dafür spräche nicht nur der Gebäudeschutz, sondern auch der Schutz von Mensch, Tier und Klima. Deshalb wurde die Verwaltung unter anderem aufgefordert, ein Konzept zur Durchsetzung des bereits bestehenden Verbots von Silvesterfeuerwerk auf der Grundlage der Sprengstoffverordnung zu erarbeiten und dies mittels umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit bekannt zu machen. Zudem sollte die Stadt mit dem Landkreis als dafür zuständige Behörde in Kontakt treten, um eine weitere Reduzierung der Böllerei zu prüfen und ein umwelt- sowie gesundheitsschonendes Alternativangebot zu unterbreiten.

„Wir sind mit dem Landrat im Dialog, aber es gibt noch keine Ergebnisse“, so Fassbinder, nachdem SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Kerath wiederholt Kritik an der Stadtverwaltung übte. Bereits in der Septembersitzung der Bürgerschaft brachte er sein Unverständnis darüber zum Ausdruck, dass das zuständige Amt für Bürgerservice und Brandschutz nach Aussagen dessen Leiters personell nicht in der Lage sei, das Konzept nach dem Willen der Bürgerschaft noch in diesem Jahr umzusetzen.

Bislang kein Alternativangebot

„Es ist ja nicht so, dass wir den Beschluss nicht umsetzen“, korrigiert Fassbinder und verweist auf die Gespräche mit dem Kreis. „Wir können nur noch nicht ein Alternativangebot vorlegen.“ Kerath, aber auch Anja Hübner von der Partei Mensch, Tier, Umwelt, sehen das anders, vermissen grundsätzlich Vorschläge zur weiteren Reduzierung der Böllerei.

Auch der Umgang mit den bestehenden Feuerwerksverboten sei völlig unbefriedigend. So beinhalte die auf der Internetseite der Stadt veröffentlichte Verbotskarte zwar die Gebäude, markiert seien aber nicht die Verbotszonen drumherum, moniert Hübner. Bei einer Bürgerbeteiligung 2020 sprach sich eine Mehrheit der Befragten grundsätzlich für eine Einschränkung des Feuerwerks aus. Spannend bleibt, ob es bis Silvester doch noch zu neuen Regelungen in der Stadt kommt.

Von Petra Hase