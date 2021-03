Greifswald

Seit sechs Wochen ist die Greifswalderin Kristina Hilz inzwischen in Bosnien. Für die Hilfsorganisation Medical Volunteers International (MVI) hilft die Ärztin Geflüchteten in der Nähe der Grenze zu Kroatien. Noch immer harren dort, im Norden des Landes, etwa 10.000 Menschen in notdürftigen Unterkünften aus. Ihr Ziel ist die Europäische Union. Hier erhoffen sie sich Sicherheit für sich selbst und ihre Familien.

Zahlreiche Geflüchtete um Velika Kladusa

Die Greifswalder Ärztin Kristina Hilz (26) leistet in Bosnien medizinische Hilfe für Geflüchtete. Quelle: privat

Das Gebiet um die grenznahe Kleinstadt Velika Kladusa zählt zu den größten „Nadelöhren“, an denen viele Geflüchtete versuchen, die Grenze zu Kroatien zu überqueren. Dort hat Hilz zusammen mit den anderen Freiwilligen von MVI in einer Privatwohnung Quartier bezogen. Die dient gleichzeitig als Lager für Ausrüstung, Apotheke und Büro. Das Umland ist hügelig und schwer zugänglich, schildert die 26-Jährige. Verborgen im Gelände finden sich zahlreiche „Squats“, so nennen die Helfer die provisorischen Camps der Geflüchteten. Obwohl diese meist gut versteckt angelegt sind, haben die Helfer bereits einige von ihnen ausgemacht. Nur hier können sie medizinische Hilfe leisten.

Unklare Rechtslage für Hilfsorganisationen

„In die offiziellen Camps dürfen wir nicht“, erzählt Hilz. Zugang zu den organisierten Lagern wie Lipa oder Miral haben nur wenige Hilfsorganisationen, denen eine staatliche Genehmigung erteilt wurde. Bereits vor Monaten habe MVI diese beantragt – bisher ohne Ergebnis. Streng genommen ist es Hilz und ihren Kollegen daher nicht erlaubt, den Geflüchteten in Bosnien und Herzegovina überhaupt irgendeine Form von medizinischer Versorgung zukommen zu lassen. Bekommen die Behörden Wind von den Einsätzen, drohen Konsequenzen. Daher fahren die Teams von MVI überwiegend abends und nachts zu den Squats im Umland.

Hilfe unter widrigen Umständen

Unter diesen widrigen Umständen, die wohl am ehesten mit einem Feldlazarett vergleichbar sind, haben es die Helfer mit teils schwersten Verletzungen zu tun. Häufig sind diese die Folge von sogenannten „Pushbacks“. Geflüchtete, die den Grenzübertritt nach Kroatien bewältigt haben, werden systematisch mit Gewalt durch die kroatische Polizei wieder zurück nach Bosnien gedrängt. Die Übergriffe sind inzwischen bereits durch mehrere Medien unabhängig voneinander gut dokumentiert. „Ich kann mich an eine Situation mit zwei schwerverletzten Menschen erinnern“, berichtet Hilz. „Der eine hätte definitiv ein CT und Röntgen gebraucht. Er hatte aller Wahrscheinlichkeit nach eine Mittelgesichtsfraktur und einen Schädelbasisbruch sowie mehrere gebrochene Rippen. Die Beine haben aber nichts abbekommen. Ich habe bisher niemanden gesehen, der verletzte Beine hat...“

Freud und Leid dicht beieinander

Was Hilz jedoch berührt hat, ist, wie dicht Freude und Leid in den Squats häufig beieinander liegen. „Oft sind die Einsätze auch richtig lustig. Es ist unfassbar, wie diese Menschen versuchen, das beste aus ihrer Situation zu machen. Sie bauen sich ihre Camps zum Teil mit den einfachsten Mitteln sehr akribisch auf. Der Lebensgeist und der Wille, der dem innewohnt, hat mich tief beeindruckt“, sagt die junge Ärztin.

Von Alexander Kruggel