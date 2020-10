Greifswald

Rund zehn Rad-Minuten von der Innenstadt entfernt entsteht ein Boulder-Paradies in Greifswald. Werner Bernstädt steht in der fast leeren Halle, gestikulierend erklärt er, wie die fertige Kletterhalle einmal aussehen wird. „Es ist eine Glasfront zwischen Eingangsbereich und Kletterhalle geplant, sodass man schon beim Eintreten kletternde Menschen sehen kann.“

Seit August bauen die drei Gründer Bettina Rehmann, Martin Merbeth und Werner Bernstädt an den Kletterwänden, die einmal das Aushängeschild der „GRIPS Boulderhalle Greifswald“ werden sollen und packen dabei auch selbst mit an. Die Eröffnung der Boulderhalle am Gorzberg 16 ist zu Anfang Dezember geplant.

Sehr sozialer Sport

Beim Bouldern wird ohne Seil an Wänden mit Griffen geklettert. Damit trotzdem alles sicher bleibt, gibt es eine Höhenbegrenzung von 4,50 Metern und natürlich Matten auf dem Boden. „Der Unterschied zum Klettern ist, dass man nicht unbedingt immer höher möchte. Man muss Probleme lösen und dafür auch zur Seite klettern“, erzählt Bettina Rehmann. Mit Problemen meint Rehmann die Routen, die man entlangklettern muss, um an sein Ziel zu kommen. Wegen der überschaubaren Höhe eignet sich dieser Klettersport auch für Menschen mit Höhenangst.

„Ich selbst habe mit Höhenangst angefangen. Auf Dauer lernt man dann damit umzugehen“, so Werner Bernstädt. Im Prinzip könne jeder, der spontan Lust hat, vorbeikommen und loslegen. Bouldern hat keine bestimmte Zielgruppe und man benötigt nicht einmal spezielle Kleidung. „Dadurch, dass man Probleme lösen muss, ist es ein sehr sozialer Sport“, so Rehmann, „Einer klettert und die anderen in der Gruppe können mit ihren Ideen helfen. Es ist ein Ganzkörpertraining, sogar für den Kopf.“

Coronatauglich

Man kann zusammen Bouldern gehen, aber auch alleine. In der 1000 Quadratmeter großen Halle können so die Corona-Abstände gut eingehalten werden. Trotz der geltenden Corona-Maßnahmen soll es auch eine Eröffnungsfeier geben. „Natürlich nicht mit Freibier und freiem Eintritt. Aber ich kann mir mehrere Eröffnungstage vorstellen. Daran arbeiten wir aber noch“, sagt Bettina Rehmann dazu.

Großer Kinderbereich geplant

Um am Gorzberg das Bouldern auszuprobieren, muss man keinem Verein beitreten. „Wir bieten dann Tagestickets, Zehnerkarten und Monatskarten an“, erzählt Bernstädt. „Ein Tagesticket wird voraussichtlich zehn Euro kosten.“ In der Halle wird es auch einen großen Kinderbereich mit einer kleineren Kletterwand und einem Schiff geben. „Über den Kinderbereich haben wir uns viele Gedanken gemacht“, so Bettina Rehmann, „Wir haben die Kinderrouten wirklich gut durchdacht.“ Dazu wird es noch ein Café und ein Zusatzangebot für Yoga geben. Außerdem ist auch eine höhere Wand für das klassische Klettern mit Seil geplant.

Wände für alle Ansprüche

„Wir haben ein besonderes Wandkonzept“, erzählt Rehmann, „In den meisten Boulderhallen werden die Kletterwände Felsen oder Bergen nachempfunden. Wir haben große gerade Flächen, die das Klettern vereinfachen.“ Für die Herausforderung gibt es aber auch Wände mit Ausbuchtungen und welche, die fast horizontal über dem Kopf entlanglaufen. Einige Wandteile sind sogar variabel, sodass Routen verändert werden können.

Großen Traum erfüllt

Die drei Berliner fühlen sich in Greifswald gut aufgehoben. „Hier gibt es bereits eine kleine Szene, die sich über die große Halle freut“, erzählt Rehmann. „Manchmal kommen einfach Leute zu uns und fragen, ob sie helfen können.“ Die Gründer bekommen viel Zuspruch und Hilfe von vielen Menschen, die bereits im Boulderverein aktiv sind. Mit dem Boulderverein „Greifsbloc“ sind die Drei für eine gute Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung in Kontakt. Sie selbst klettern alle drei schon über 20 Jahre. Martin Merbeth und Werner Bernstädt haben sich sogar in der Halle kennengelernt. Auf die Frage, ob sie sich mit der eigenen Boulderhalle einen kleinen Traum erfüllen, lachen sie und sagen: „Einen großen Traum.“

Kredit aufgenommen

Für diesen großen Traum sind die Drei viele Risiken eingegangen. Die große Halle ist gemietet und teuer. Das Gründerteam hat einen Kredit aufgenommen, aber auch Eigenkapital eingebracht. „Anders ist das nicht zu schaffen. Die Investitionen liegen im mittleren sechsstelligen Bereich“, erzählt Rehmann.

