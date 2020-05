Brand auf dem Golm am Sonnabend wieder aufgeflammt

Kamminke

Am späten Freitagabend ist es auf der Insel Usedom in der Nähe der Kriegsgräberstätte auf dem Golm zu einem Waldbrand gekommen. Mehrere Zeugen hatten um kurz vor 22 Uhr Flammen in dem Waldstück nahe der polnischen Grenze bemerkt und die Polizei informiert. Wie die polizei mitteilte, brannten etwa 1500 Quadratmeter Unterholz und Waldboden an einem Abhang in der Nähe der Kriegsgräberstätte.

Schwierige Löscharbeiten

Erschöpft: Der Garzer Wehrführer Mathias Renz nach zwei kräftezehrenden Einsätzen auf dem Golm auf Usedom. Quelle: Feuerwehr Garz

Anzeige

Aufgrund des unwegsamen und steil abfallenden Geländes gestalteten sich die Löscharbeiten für die Kameraden der Feuerwehren sehr schwierig. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Kamminke, Garz, Zirchow, Ulrichshorst, Ahlbeck und Usedom/Stadt. mit insgesamt 60 Mann, wie der Garzer Wehrleiter Mathias Renz gegenüber der OZ sagte. Trotz des noch einsetzenden Regens seien die Löscharbeiten sehr kräftezehrend für die Männer gewesen. „Der steile Hang will erst mal bezwungen sein. Zudem hat sich die Wasserversorgung sehr schwierig gestaltet. Über 800 Meter Schlauch mussten von Löschteich in Kamminke bis zum Brandherd verlegt werden. Wir waren völlig fertig“, so der Wehrleiter.

Weitere OZ+ Artikel

Brand am Sonnabendvormittag erneut aufgeflammt

Personen wurden nicht verletzt, die Löscharbeiten dauerten insgesamt sechs Stunden – von der Alarmierung kurz nach 22 Uhr bis 4 Uhr morgens. „Kurz nach 4 Uhr konnten wir abrücken. Allerdings mussten wir während der Löscharbeiten auch zwei Bäume fällen, weil sie innen hohl gebrannt waren und damit umstürzen konnten. Das war eine große Gefahr für die Einsatzkräfte, da mussten wir handeln“, schildert Mathias Renz.

Das Feuer auf dem Golm auf der Insel Usedom flammte am Sonnabend erneut auf. Drei Wehren mussten am Vormittag noch einmal zur Brandbekämpfung ausrücken. Quelle: Feuerwehr Garz

Allerdings währte die Freude bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren nur kurz. Am Sonnabendvormittag gegen 9 Uhr löste die Polizei, die mit dem Kriminaldauerdienst vor Ort war, um mögliche Spuren zu sichern, erneut Alarm aus. Der Stubben eines gefällten Baumes glühte noch so stark, dass sich das Feuer wieder entzündete und der Brand aufflammte. Die Mitglieder der Wehren aus Garz, Zirchow und Ulrichshorst rückten wieder aus. Nach gut zwei Stunden sei nach den Worten von Mathias Renz alles unter Kontrolle und gelöscht gewesen. Erst dann konnten die Brandschützer tatsächlich ans Schlafengehen denken.

Polizei sucht Zeugen

Die Brandursache ist bisher noch unklar. Da es sich aber um Brandstiftung handeln könnte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Dabei sind die Beamten auch auf mögliche Zeugen, die vor dem Brand im oder am Waldgebiet unterwegs waren, angewiesen. Wer sachdienliche Hinweise zum Brand machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Heringsdorf (Tel.: 038378/279224), in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Ob es einen Zusammenhang zwischen dem erst vor wenigen Tagen gelöschten Moorbrand an der polnisch-deutschen Grenze bei Kamminke gibt, als deutsche Feuerwehrkräfte ihre polnischen Kollegen unterstützten, kann nicht gesagt werden. Doch auch hier wird die Kripo noch einmal genau schauen.

Lesen Sie auch:

Von Cornelia Meerkatz