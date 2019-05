Greifswald

Beim Bootsbauer Hanseyachts an der Ladebower Chaussee in Greifswald kam es am Freitagmorgen zu einem Brand. Laut Polizei mussten Rettungskräfte drei Personen im Alter von 27, 43 und 57 Jahren wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen ins Klinikum bringen. Wie ein Polizeisprecher informierte, sollten zwei Beschäftigte Reparaturarbeiten an einem Boot vornehmen, als es zu einer Entzündung und Rauchentwicklung kam. Mitarbeiter des Betriebes konnten den Brand zeitnah mit Feuerlöschern löschen.

Hanseyachts-Marketingchefin Katja Siegel indes erklärte auf OZ-Anfrage, dass es nicht wirklich zum Brand gekommen sei. „Es handelte es sich lediglich um eine Rauchentwicklung im Maschinenraum. Ursache war ein Kurzschluss im Kabel“, sagte sie. Beamte der Berufsfeuerwehr seien zwar vor Ort gewesen, mussten aber nicht mehr löschen. Ein Boot habe definitiv nicht gebrannt. Deshalb gebe es auch keinen Schaden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ein.

Petra Hase