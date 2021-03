Im Zusammenhang mit dem Brand des Schweinezuchtbetriebs in Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) hat die Nachbargemeinde Daberkow die Genehmigungsbehörden kritisiert. Laut Thomas Kröchert, stellvertretender Bürgermeister des Nachbardorfes Daberkow, hätte die Anlage wegen des Brandschutzes in der Größe gar nicht genehmigt werden dürfen.

Brand in Alt Telliner Schweinezuchtanlage: Vize-Bürgermeister kritisiert Behörden

Feuer - Brand in Alt Telliner Schweinezuchtanlage: Vize-Bürgermeister kritisiert Behörden

Feuer - Brand in Alt Telliner Schweinezuchtanlage: Vize-Bürgermeister kritisiert Behörden