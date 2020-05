Brand in Bannemin: 53 Kameraden von vier Wehren im Einsatz

Bannemin

Schreck am Freitagnachmittag in Bannemin: Dicke Qualmwolken zogen durch den Ort und waren weithin bis nach Wolgast sichtbar. Zunächst hieß es, dass es sich um einen Gebäudebrand handelt. Zeugen hatten gegen 15.10 Uhr die starke Rauchentwicklung im Banneminer Landweg entdeckt und die Rettungsleitstelle informiert.

Da dort Wohnbebauung vorhanden ist, wurden neben den Einsatzkräften der Banneminer Wehr auch die Feuerwehren aus Trassenheide, Karlshagen und Zinnowitz alarmiert. Insgesamt waren 53 Einsatzkräfte vor Ort, dazu kamen noch Beamte der Polizei und ein Rettungswagen aus Trassenheide zum Einsatz.

Starke Rauchentwicklung durch Wind

Nach Polizeiinformationen soll ein Baum in Brand geraten sein. Durch den Baum bzw. herabfallende brennende Teile wurde auf einem Grundstück ein Holzschuppen entzündet. Dieser verursachte, bedingt auch durch die Windrichtung, die starke und weithin sichtbare Rauchentwicklung. Der Holzschuppen stand komplett in Flammen und konnte durch die Kameraden nicht mehr gerettet werden. Das Feuer selbst war allerdings schnell unter Kontrolle, sodass die Kameraden der einzelnen Wehren relativ schnell wieder mit ihrer Löschtechnik zurück in ihre Gerätehäuser kehren konnten.

Warum das Feuer in Bannemin letztlich ausbrach, konnte vor Ort am Freitagnachmittag noch nicht gesagt werden. Unbekannt ist auch noch, was genau im abgebrannten Schuppen gelagert wurde. In unmittelbarer Nähe des brennenden Schuppens befand sich auch noch ein Betrieb befindlicher Räucherofen. Ob dieser mit dem Brand auch in Verbindung gebracht werden muss, soll er noch geklärt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei ermittelt. Der Sachschaden soll nach ersten Einschätzungen vierstellig sein.

Die Kameraden konnten nicht verhindern, dass der Schuppen komplett ausbrannte. Quelle: Tilo Wallrodt

Zinnowitzer Wehr musste noch zur Übung

Nach dem ruhigen Feiertag, wo es es auf der Insel Usedom zu keinerlei Vorfällen gekommen war, mussten die Kameraden der Zinnowitzer Feuerwehr noch ein zweites Mal ihre Sirene vernehmen. Kurz nach 18 Uhr war erneuter Alarm ausgelöst worden. Zunächst war von einem Unfall die Rede. Doch glücklicherweise entpuppte sich die Nachricht für die Einsatzkräfte dann als Übung, die war notwendig ist, aber ohne Personen- und Sachschaden.

Von Tilo Wallrodt/ Cornelia Meerkatz