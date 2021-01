Brand in Greifswalder Betonwerk ausgebrochen

Greifswald

Bei Reparaturarbeiten im Betonwerk Happy Beton in der Helmshäger Straße in Greifswald ist am Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr der Hansestadt rückten zur Brandbekämpfung aus und hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Gegen Mittag konnten sie den Einsatz beenden.

Feuer durch Schweißarbeiten ausgelöst

Das Feuer wurde durch Schweißarbeiten ausgelöst, informiert Erik Driesner, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr. Die Arbeiter hätten zunächst versucht, die Flammen selbst zu löschen. Diese griffen jedoch auf eine Zwischendecke über, weshalb die Arbeiter schließlich gegen 9 Uhr die Leitstelle informierten. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Greifswald rückte daraufhin mit 13 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen, die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt mit 17 Kameraden und sechs Fahrzeugen zur Brandbekämpfung aus.

Die Berufsfeuerwehr war mit 13 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen, die Freiwillige Feuerwehr Greifswald mit 17 Kameraden und sechs Fahrzeugen an der Bekämpfung des Brandes im Betonwerk beteiligt.

Brand gegen 9.25 Uhr unter Kontrolle

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte kam es laut Driesner zu einer Verpuffung in der Mischanlage. Die führte zu einer starken Rauchentwicklung. Die Kameraden rückten daraufhin unter schwerem Atemschutzgerät vor, um die Flammen sowohl von innen als auch von außen zu bekämpfen. Nach Angaben des Einsatzleiters war das Feuer um 9.25 Uhr unter Kontrolle. Mit einer speziellen Säge wurde eine metallene Zwischendecke aufgeschnitten, um letzte Glutnester zu beseitigen. Gegen Mittag konnten die Feuerwehren ihren Einsatz beendet. Zur Schadenshöhe sind gegenwärtig noch keine konkreten Angabe möglich.

