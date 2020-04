Etwa 400 Quadratmeter Moor sind am Sonnabend in Greifswald in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen, bevor sich unterirdische Schwelbrände entwickeln konnten. Als Ursache wird derzeit unsachgemäß entsorgte Grillkohle vermutet. Der Nabu fordert den Rückbau der Gräben.