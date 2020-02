Brandanschlag aufs Greifswalder Klex: „Wir lassen uns nicht einschüchtern“

Greifswald

Nach der Reihe von Anschlägen auf das Greifswalder Jugendzentrum Klex blicken die Vereine und ihre Mitglieder selbstbewusst nach vorne – sie wollen sich nicht unterkriegen lassen. Gleichzeitig herrscht Unsicherheit darüber, wer hinter den Angriffen steckt.

Paul Schulz etwa organisiert gemeinsam mit einem festen Stamm an Leuten jeden Montag einen Spieleabend im Sitzungssaal des Klex. Die Nachricht über den versuchten Brandanschlag schockierte den 26-Jährigen. Vertreiben lässt sich der junge Mann davon aber nicht: „Wir sind froh, dass wir die Räume nutzen können. Ohne das Jugendzentrum würde es unseren Club gar nicht mehr geben.“

Brandanschlag erschütterte Greifswald

Die Chronologie der Ereignisse der vergangenen Tage ist erschreckend. 25. Januar: Vor dem Klex werden Vereinsmitglieder von einer Gruppe bedroht, die rechtsextreme Parolen ruft und ein Fahrrad gegen die Eingangstür schleudert. Einige Stunden später werden Besucher auf dem Innenhof mit Feuerwerkskörpern beschossen. Am Abend versuchen unbekannte Personen, das Jugendzentrum mit einem Molotowcocktail in Brand zu stecken. Zwei Tage nach dem versuchten Brandanschlag wird ein Mann dabei beobachtet, wie er vor dem Haus in der Langen Straße volksverhetzende und judenfeindliche Parolen ruft.

Vor allem der versuchte Brandanschlag löste in der Hansestadt Fassungslosigkeit aus. Die Vorstellung, was passiert wäre, wenn der Molotowcocktail hochgegangen wäre, gleicht einem Horrorszenario. Fest steht: Zum Tatzeitpunkt befanden sich junge Menschen in den Räumlichkeiten. „Jeder Verein bei uns hat einen Schlüssel für das Gebäude. Sie können also jederzeit rein. Das nutzen sie auch am Wochenende“, erklärt Yvonne Görs, Jugendsozialarbeiterin im Klex und Mitglied bei den Linken, einen der wichtigsten Grundsätze des Jugendzentrums.

„So eine Mail haben wir noch nie bekommen“

Der erste Schock hat sich gelegt. Nun beginnt nicht nur die Suche nach den Tätern, sondern auch nach dem Motiv: „Wir haben niemanden rausgeschmissen, wir haben mit niemandem Streit und wir bekommen keine Anfeindungen im Netz“, sagt Yvonne Görs. Zudem sei das Klex die Jahre zuvor nicht mehr Zielscheibe von Angriffen gewesen. Tino Höfert, jugendpolitischer Koordinator, schließt hingegen aufgrund der Häufung der jüngsten Angriffe eine politisch motivierte Tat nicht aus.

Der versuchte Brandanschlag sorgt auch über die Stadtgrenzen hinaus für Unsicherheit. Am 2. Februar erhielt das Aktionsbündnis „Queer“, das sich im Klex befindet, eine Mail von einem jungen Mann aus Köln. „Er schrieb, dass er schwul und transgender sei. Er bezog sich auf den Vorfall vor dem Klex und fragte, ob er überhaupt nach Greifswald ziehen könne. So eine Mail haben wir noch nie bekommen“, bedauert Thomas Jager, stellvertretender Vereinsvorsitzender.

Das Aktionsbündnis „Queer“ ist einer von über 20 Vereinen und Initiativen, die im Jugendzentrum ansässig sind. Im Haus befindet sich der Pfadfinderbund MV mit verschiedenen Pfadfindergruppen, der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club ( ADFC), die Jugendinitiative Pro Ton, die Veranstaltungen im Klex organisieren, oder der Verein Klang und Farben, in dem sich Kinder und Jugendliche künstlerisch und musikalisch betätigen können. Politisch ausgerichtet sind viele der Vereine nicht, wie Yvonne Görs erklärt.

Hunderte Hansestädter solidarisieren sich mit Klex

Am Sonnabend taten sich hunderte Hansestädter mit Vertretern aus Politik zu einem Solidaritätsmarsch zusammen. In seiner Rede machte auch Tino Höfert deutlich, dass man sich nicht einschüchtern lassen wolle. „Wir werden uns als Träger des Jugendzentrums weiterhin mit voller Überzeugung dafür einsetzen, dass das Klex ein Ort bleibt, an dem alternative Jugendkultur, vielfältige Jugendarbeit und zivilgesellschaftliches Engagement einen festen Platz in unserer Stadt haben.“

Greifswalder Bürgerschaft setzt Zeichen

Während die Versammlung friedlich ablief, kam es im Vorfeld zu zwei Einsätzen, bei denen die Polizei einen Zusammenhang mit der Demonstration nicht ausschließen kann, wie es heißt. So wurde am Freitagabend eine Gruppe Jugendlicher zwischen zwölf und 16 Jahren von einer weiteren Gruppe vor dem Klex aufgefordert, sich zu entfernen. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll es zu Schlägen gekommen sein. Die Polizei konnte einen Teil der Tatverdächtigen kurze Zeit später feststellen. Wenige Stunden später gegen fünf Uhr morgens wurde die Eingangstür einer Burschenschaft am Karl-Marx-Platz mit einem Gullideckel beworfen.

Nach dem versuchten Brandanschlag zieht nun auch die Politik nach. Am Montagabend stellte sich die Bürgerschaft mehrheitlich hinter das Klex. „Das Klex ist ein wichtiger Ort für die Jugendarbeit und für unsere Zivilgesellschaft. Deswegen war es nicht nur ein Angriff auf das Jugendzentrum, sondern auch auf unsere Greifswalder Zivilgesellschaft“, sagte Erik von Malottki ( SPD).

