Brandstiftung in Greifswald: Polizei fasst verdächtigen Ägypter

Nachdem in Greifswald am 31. Oktober zunächst ein Auto in Brand gesteckt worden war und in den Morgenstunden des 2. November mehrere Gartenparzellen brannten, hat die Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen.

Weil es sich bei den Eigentümern um syrische Staatsangehörige handelte und weil an den Tatorten jeweils Zettel mit Hakenkreuzen gefunden worden waren, ermittelte die Polizei auch wegen eines rechtsextremistischen Motivs.

Der Staatsschutz hat nun aber neue Erkenntnisse aus dem Fall des brennenden Fahrzeugs. Außerdem hab es weitere Zeugenhinweise gegeben. Die Spuren führten die Beamten zu einem 42-jährigen Ägypter. Der Mann hatte sich auch in der betreffenden Gartenanlage aufgehalten.

Bei ihm wurden Beweismittel festgestellt, welche den Tatverdacht erhärteten. Der 42-Jährige ist bereits polizeibekannt und wurde vorläufig festgenommen.

