Braucht Greifswald eine Frauenquote? 

Greifswald

Die Schauspielerin und Ärztin Maria Furtwängler forderte sie unlängst, auch Siemens-Personalchefin Janina Kugel ist überzeugt: Die gesetzliche Frauenquote in den Spitzenpositionen von Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur muss her. Zwar müssen Unternehmen ab einer bestimmten Größe frei werdende Posten im Aufsichtsrat weiblich besetzen bis ein Anteil von 30 Prozent erreicht wird, für Vorstände gilt das aber nicht.

Vorpommerns Wirtschaft gilt traditionell als Männerdomäne – wir haben uns bei den Greifswalder Unternehmen umgehört, wie es dort um die Frauenquote bestellt ist.

Klischee oder Wirklichkeit?

Ein Blick auf die Vorstandsbesetzung des Unternehmerverbandes Vorpommern (UV) lässt erahnen, wie es um die Chefsessel bestellt ist. Unter den derzeit elf Mitgliedern des Vorstandes befindet sich gerade einmal eine Frau, das Präsidium ist rein männlich besetzt. Trotzdem will Geschäftsführer Jens Feißel nicht von einem Männerüberschuss bei den Unternehmen sprechen. „Das ist ein Klischee“, sagt er. „Schaut man sich in Greifswald um, sieht man viele Frauen in Spitzenpositionen und hervorragende Unternehmerinnen. Die künftige Rektorin der Universität ist zum Beispiel eine Frau (Anm.: Prof. Katharina Reidel), denken Sie auch an Katja Enderlein von der Parkklinik oder Sabine Theißen vom Wohncenter.“

Von einer Frauenquote hält er nichts. „Die Fähigkeit soll entscheiden“, meint er. Zahlen, wie viel Mitgliedsunternehmen in der Region von Frauen geführt werden, erhebt der UV nicht. „Wir haben da keine Statistik“, ergänzt UV-Präsident Gerold Jürgens. „Frauen können Unternehmen genauso gut leiten wie Männer. Sie müssen das aber auch wollen.“

Es fehlt vielen Frauen am Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten

Ist das der Knackpunkt? Fehlt es am Willen? „Am Zutrauen“, meint Anne-Cathrin Lüttke, Koordinatorin der Nachfolgezentrale in MV. „Wir Frauen sind zu bescheiden und verkaufen uns nicht so gut.“ Ihrer Meinung nach sind Frauen gerade bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen unterrepräsentiert. „Wir sehen das auch bei der Nachfolgezentrale deutlich. Von den Interessierten, die sich für eine Unternehmensnachfolge begeistern können, sind gerade einmal 20 Prozent weiblich.“

Auch die Zeitspanne in der typischerweise so eine Unternehmensnachfolge anstehe, nämlich zwischen 20 und 30, sei für Frauen immer noch ein Hinderungsgrund. „Die Risikobereitschaft sinkt, wenn man gerade eine Familie gegründet hat.“

„Mehr Frauen in technischen Studiengängen, bitte“

Im Greifswalder Technologieunternehmen ml&s setzt man auf gemischte Teams, rund 40 Prozent der 514 Mitarbeiter seien Frauen, so Geschäftsführer Udo Possin. In der Geschäftsleitung allerdings steht eine Frau vier Männern gegenüber, auch der Anteil der Frauen an Führungspositionen im Unternehmen sei eher gering. „Ich kann mir einen höheren Frauenanteil aber gut vorstellen, das wäre eine Bereicherung“, so Possin. „Dafür bräuchten wir aber einfach mehr ausgebildete Frauen, die technische Berufe studiert haben. Sonst wird es schwer, eine Quote zu erfüllen.“

Von einer Frauenquote hält er deshalb auch nicht allzu viel. „Andersherum gesehen: Wenn es jetzt eine Männerquote geben würde und ich würde einen Job nur deshalb bekommen, würde ich mich nicht gut fühlen.“

Stadtwerke: Führung nach Qualifikation, nicht nach Geschlecht

Auch bei den Stadtwerken Greifswald sind die Männer in der Mehrheit, sieben Frauen haben hier Führungsverantwortung, dem stehen 17 Männer gegenüber. Beim Verkehrsbetrieb Greifswald ist das Verhältnis 1:3.

Einführung der Frauenquote? Lieber nicht: „Die Übernahme einer Führungsposition sollte an die fachliche Qualifikation und die Fähigkeit als Führungskraft gekoppelt werden, nicht an das Geschlecht bzw. nur aus statistischen Gründen erfolgen“, heißt es in einer Presseantwort. „Deshalb sind wir für Frauen und Männer, gleichberechtigt in Führungspositionen“

Gleichstellungsbeauftragte: Wandel geht unerträglich langsam

Das Argument, es gebe nicht genug Top-qualifizierte Frauen, will Ruth Terodde, Gleichstellungsbeauftragte der Universität Greifswald nicht gelten lassen. „Über die Hälfte unserer Absolventen sind Frauen“, sagt sie. „Wo bleiben die denn alle?“ Die Gründe für das Dilemma seien vielfältig. „Wir brauchen eine andere Arbeitskultur in der Wirtschaft“, sagt sie. „Familie und Führungsposition sollten sich nicht ausschließen. Jahre, in denen eine Frau Kinder bekommen hat, dürfen keine „Lücken“ im Lebenslauf mehr sein und als berufliche Erfahrungsjahre fehlen.“

An der Universität bestehe zwar auch noch „Nachholbedarf“, wie sie sagt, in vielen Bereichen habe man aber den Wandel in die Wege geleitet. „Im öffentlichen Dienst ist mittlerweile festgelegt, dass die Auswahlgremien für Stellen auch gemischt besetzt sind“, sagt sie. „Sonst gilt nämlich auch das Ähnlichkeitsprinzip. Männer wählen Männer aus.“

An der Universität wird es künftig eine Quote für Professorinnen geben, beschreibt Terodde. „Ich bin großer Freund davon, eine Frauenquote überflüssig zu machen“, sagt sie. „Aber so lange der Wandel so unerträglich langsam geht, bin ich für die Einführung einer Quote.“ Man müsse die Frauen ermutigen, statt entmutigen. „Klar haben Frauen Lust auf Erfolg“, ist sie überzeugt. „Aber die wenigsten Frauen haben Lust auf Hahnenkämpfe oder Ellenbogengehabe. Mentoringprogramme mit Unternehmerinnen können eine gute Hilfe sein. “

Cheplapharm: Mentoringprogramm für Frauen

Genau darauf setzt das Greifswalder Pharmaunternehmen Cheplapharm mit derzeit 356 Mitarbeitern und einer Frauenquote von 56 Prozent. Hier ist die Frauenquote in Führungspositionen beachtlich, 42 Prozent aller Positionen mit Führungsverantwortung sind von Frauen besetzt, auch die Geschäftsführung besteht aus einer gemischten Doppelspitze. „Wir fördern zusätzlich ausgewählte Mitarbeiterinnen zusammen mit dem Land durch das Programm ,Aufstieg in Unternehmen – Mentoring für Frauen in der Wirtschaft in MV’“, so Jens Schmidt, Director Human Ressources. Eine Quote allerdings mache für ihn wenig Sinn. „Wir fordern und fördern - und geben leistungsbezogen somit Männern und Frauen die gleichen Aufstiegschancen und Entwicklungsmöglichkeiten.“

Frauen sollten Chancen ergreifen

Eine, die sich bereits auf den Chefsessel gewagt hat und jetzt anderen Frauen Mut macht, ist Eva Kunz. Sie stellte ihren Werdegang bei der Veranstaltung „Plötzlich Chefin – Du als Nachfolgerin“ der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern vor. Nach langen Jahren in Hamburg kehrte sie nach Neubrandenburg zurück und stieg dort in den Vorstand des Dienstleisters ITS teleservices ihres Vaters ein.

„Eigentlich funktioniert die Vereinbarkeit von Familie und Führungsposition sogar besser als wenn man in einem normalen Angestelltenverhältnis steht“, sagt die 42-Jährige Mutter. „Man kann sich die Aufgaben zeitlich flexibler einteilen und kann dann zum Beispiel auch mal zu einem Kindergeburtstag. Das Organisieren muss man lernen, es ist aber machbar.“ Sie freue sich immer, wenn Sie bei Meetings auch mal andere Frauen in Führungspositionen entdecke. „Es macht Spaß“, sagt sie. „Ich kann nur empfehlen. Wenn es eine Chance gibt – greifen Sie zu!“

Von Anne Ziebarth