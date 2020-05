Braugasthaus am Greifswalder Markt öffnet mit neuem Inhaber

Greifswald

In die gastronomische Szene der Hansestadt kommt Bewegung. Die Störtebeker Braumanufaktur aus Stralsund eröffnet am Donnerstag, den 14. Mai, am Markt 13 ihr „Störtebeker Braugasthaus“ anstelle des „Fritz Braugasthauses“.

„Unsere Gäste erwartet neben der ganzen Vielfalt der Störtebeker Brauspezialitäten, darunter sechs Biere vom Fass, auch die passende Küche aus regionalen Zutaten“, so Braugasthausleiter Eric Förster.

Verkostungsabende stehen auf dem Plan

Das „Foodpairing“ werde eine zentrale Rolle spielen, also die Kombination verschiedener Gerichte mit den passenden Bieren. Der Neustart steht wie in anderen Bereichen der Gesellschaft unter den Vorzeichen der Coronakrise: Sobald Veranstaltungen wieder möglich sind, würden Verkostungsevents wie beispielsweise Biersommelier-Abende mit wechselnden Themen stattfinden.

Aus dem „Fritz Braugasthaus“ am Markt ist Mitte Mai 2020 das „Störtebeker Braugasthaus“ geworden (Archivbild). Quelle: Peter Binder

Das Restaurant wurde etwas heller und lichter gestaltet. Der Innenhof wurde ebenfalls renoviert und kann nun gastronomisch genutzt werden. Das Braugasthaus öffnet seine Türen von 11 bis 21 Uhr. Reservierungen sind unter der Telefonnummer 03834 57830 sowie unter stoertebeker-braugasthaus.de möglich. Am Eröffnungstag erhalten Gäste einen Gratisschluck einer neuen Biersorte.

