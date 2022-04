Greifswald

Dass Gamila Kanew in der Lage ist, jemanden den Arm zu brechen, sieht man der zierlichen jungen Frau im ersten Moment nicht an. Doch sie kann es – und hat es schon bewiesen. Denn die 26-Jährige übt eine der härtesten Kampfsportarten der Welt aus und gehört zu den besten in Deutschland. Brazilian Jiu Jitsu sei eine Mischung aus Ringen und Judo, beschreibt Kanew. Ziel ist es, den Gegner zu Boden oder ihn zur Aufgabe zu bringen.

„Wenn sich jemand etwas bricht, ist der Kampf meistens zu Ende – außer der Gegner kämpft trotzdem weiter“, erklärt Kanew. Und aufzugeben gehört beim Brazilian Jiu Jitsu eben nicht zum guten Ton. „Es sieht von außen nicht hart aus, aber das ist es.“

Erste Turniere nur wenige Monate nach Beginn

Die Hansestädterin hat das geschafft, wovon andere ihr ganzes Leben träumen, pendelt zwischen London, den USA und Greifswald und kann von dem leben, was sie tut. Die Liste ihrer Erfolge ist lang, zu den bedeutsamsten zählen ein Welt- und Europameistertitel.

Das Besondere an Brazilian Jiu Jitsu sei, dass jeder selbst für seine Leistung verantwortlich ist, sagt Kanew. „Wenn ich also einen Fehler mache, werde ich dafür bestraft.“ Die Hansestädterin hat eine sportliche Karriere hingelegt, die es nur selten gibt. Nur wenige Monate, nachdem sie 2015 mit Brazilian Jiu Jitsu begann, trat sie bei den ersten kleineren Turnieren in Deutschland an. 2017 kämpfte Kanew erstmals international und gewann Gold bei den IBJJF London Winter Open.

Fußballschuhe an den Nagel gehängt

Dabei kommt die gebürtige Berlinerin aus einer ganz anderen Richtung. Seit ihrem sechsten Lebensjahr ist sie Leistungssportlerin, hat professionell Fußball beim Leipziger FC und bei Lokomotive Leipzig gespielt. Danach wechselte sie zum 1. FC Neubrandenburg 04 in die Regionalliga. „Früher wollte ich Fußballprofi werden, aber davon kann man nicht leben. Ich habe es dann irgendwann auch abgeschrieben.“

Nachdem sie 2015 in die Hansestadt kam, um Lehramt zu studieren, spielte sie zunächst weiter Fußball. „Mich hat irgendwann gestört, dass es zu sehr abhängig von der Teamleistung war. Wenn im Fußball zwei Leute nicht mitmachen, leidet das ganze Team drunter.“ Nach einer Knieverletzung und der Erkenntnis, dass diese Sportart vielleicht doch nicht das Richtige ist, wechselte sie zu Brazilian Jiu Jitsu. „Über den Sport sagt man auch, dass es aggressives Kuscheln mit Regeln ist“, erklärt Kanew, die zudem einige Monate an der University of California in Berkeley (USA) studiert hat.

Bessere Verliererin als Gewinnerin

Vor jedem Kampf müsse sie zunächst ein Gefühl dafür bekommen, was sie machen muss, um ihren Gegner zu Boden zu bringen. Der entsprechende Plan dafür ist fest in ihrem Kopf verankert. Es sei egal, wie schlecht die körperliche Verfassung sei. Man könne die Taktik so anpassen, dass man gewinnt, erklärt Kanew. „Ich gewinne dann nicht, weil ich besser bin, sondern weil ich schlauer kämpfe.“

Die Kampfsportlerin erklärt, dass sie oft eine besser Verliererin als Gewinnerin sei. „Wenn ich verloren habe, weiß ich, dass ich alles gegeben habe und an die Grenzen gegangen bin. Es gibt ganz wenige Fotos nach einem Sieg, wo ich lache.“ Während sie das erzählt, greift nach ihrem Handy und zeigt eines dieser seltenen Bilder, auf dem sie freudestrahlend lacht. „Das war bei der WM nach dem ersten Kampf. Da habe ich mich wirklich gefreut“.

Käsekuchen nach jedem Kampf

Nach jedem Kampf, erzählt Kanew, denke sie als erstes an Käsekuchen. Warum, weiß sie nicht. „Es ist das erste, was ich danach essen möchte. In Serbien gab es das nicht. Mein Team hat mir dann Käsekuchen gebacken.“

Ihr Team – das sind Greifswalder, die bei Kanew trainieren. Sie hat den Verein Brazilian Jiu Jitsu ZR Team Greifswald gegründet, ist Vorstandsvorsitzende und Haupttrainerin. Aktuell hat der Verein 30 feste Mitglieder, darunter zwölf Kinder. Vor Corona kamen sporadisch immer rund 60 Leute zum Training, erzählt sie. Wenn sie unterwegs ist, übernehmen andere Vereinsmitglieder das Training. Kanew erarbeitet dafür Übungspläne.

„Es fällt mir leicht, andere Leute zu motivieren“

Auf die Leistung ihrer Vereinsmitglieder ist Kanew sehr stolz. Sie erzählt von einer jungen Sportlerin, die dreieinhalb Monate in ihrem Verein trainiert hat. „Wir haben ihr Spiel so angepasst, dass sie bei der Europameisterschaft im ersten Kampf gegen jemanden gewonnen hat, der den Sport seit sieben Jahren macht. Nicht weil sie technisch besser war, sondern weil sie schlau gekämpft hat.“

Als Trainerin sei sie streng, aber nicht laut. Sie wolle niemanden für die Leistung „runtermachen“, sondern alle stärken: „Es fällt mir leicht, andere Leute zu motivieren. Ich mache aber dennoch ein sehr hartes Training.“

In einigen Jahren nur noch Trainerin

Obwohl es keine Altersgrenzen in dem Sport gibt, will Kanew nicht bis zum Ende ihres Lebens auf der Matte stehen. „In drei Jahren will ich meine gesteckten Ziele erreichen. Danach möchte ich aufhören, Leistungssport zu machen, weil ich davon sehr müde bin. Ich stecke mein ganzes Herzblut in die Leute. Es ist dann viel schwerer, wenn man sich zusätzlich noch auf sich selbst konzentrieren muss. Die wichtigen Wettkämpfe wie EM und WM werde ich danach weiter mitmachen, aber ich will nicht mehr jedes Wochenende durch die Gegend fahren.“

Eines ihrer Ziele ist Qualifikation für die Weltmeisterschaft bei den ADCC-Trials, die im Mai stattfinden: „Das wird sicherlich sehr schwer, aber es wäre mein Traum, es zu schaffen.“ Nur eine Sportlerin pro Kontinent (European, Middle East & Africa) und pro Gewichtsklasse kommt weiter. Die Gewinnerinnen werden im September nach Las Vegas eingeladen und kämpfen um 20 000 Dollar – und um den Titel als Weltmeisterin.

Von Christin Lachmann