Greifswald

Ende 2020 lag Litauen mit seinen Glasfaseranschlüssen laut Internetplattform Statista auf Platz 3 der OECD-Länder. Mit einem Anteil von knapp 77 Prozent an der stationären Breitbandversorgung kam der baltische Staat gleich hinter Südkorea (85%) und Japan (82%). Deutschland rangierte da auf Platz 34 (5,4%). An diesen Werten hat sich seither wahrscheinlich nicht viel getan. Zumindest nicht in Vorpommern-Greifswald.

Drei Jahre nach dem ersten Spatenstich kann noch nicht mal das erste von 16 Projektgebieten von der schnellen Glasfaser profitieren. Corona habe Schuld, heißt es aus der Kreisverwaltung. Außerdem die Förderrichtlinien, das Prozedere... Man könnte auch sagen: die leidige Bürokratie in Deutschland, die derartige Verfahren massiv verzögert und Sachbearbeitern in der Verwaltung immer mehr Hürden aufbürdet.

Und so verschiebt sich die Fertigstellung des Ausbaus nun schon bis ins Jahr 2026. Derweil kassieren Telekommunikationsunternehmen mit millionenschweren Aufträgen ab. Schuld hin oder her.

Dass sich Minister und andere Größen im Angesicht dieses Dilemmas ein ums andere Mal beim Spatenstich feiern lassen, setzt dem Trauerspiel die Krone auf. Sekt und Häppchen als Vorgriff aufs Happy End. Dazu die ewige Floskel vom Breitbandausbau, der Fahrt aufnimmt. Ich kann dies nur als Verhöhnung der Bürger interpretieren.

Von Petra Hase